Англия18 мая 2025, 18:34 | Обновлено 18 мая 2025, 18:36
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Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги
18 мая 2025, 18:34 | Обновлено 18 мая 2025, 18:36
62
0
18 мая в 18:30 проходит центральный поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Ньюкасл на домашнем стадионе Эмирейтс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Оба клуба пытаются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, куда попадут 5 лучших команд АПЛ.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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