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Англия
18 мая 2025, 18:34 | Обновлено 18 мая 2025, 18:36
62
0

Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги

18 мая 2025, 18:34 | Обновлено 18 мая 2025, 18:36
62
0
Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в 18:30 проходит центральный поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Ньюкасл на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Оба клуба пытаются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, куда попадут 5 лучших команд АПЛ.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ньюкасл видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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