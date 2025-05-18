Арсенал минимально обыграл Ньюкасл. Команда Зинченко получила путевку в ЛЧ
Украинский защитник канониров находился в резерве, гол забил Деклан Райс
Вечером 18 мая Арсенал дома одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Единственный гол в поединке был забит на 55-й минуте: Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной после передачи Мартина Эдегора.
Украинский защитник Александр Зинченко весь матч оставался в запасе у канониров.
Главный тренер Арсенала Микель Артета получил желтую карточку за неспортивное поведение, для него это третье предупреждение в сезоне. Согласно правилам, он будет дисквалифицирован на заключительный матч сезона против Саутгемптона.
Этот матч также стал прощальным на домашнем стадионе для защитника Кирана Тирни, который летом возвращается в Селтик.
Эта победа практически гарантировала Арсеналу второе место в турнирной таблице АПЛ и выход в Лигу чемпионов. Ньюкаслу теперь необходимо обыграть Эвертон в последнем туре, чтобы обеспечить себе участие в ЛЧ.
Турнирное положение: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Манчестер Сити, Ноттингем Форест (по 65).
АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2025
Арсенал – Ньюкасл – 1:0
Гол: Деклан Райс, 55
Турнирная таблица
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