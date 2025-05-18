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Арсенал
18.05.2025 18:30 – FT 1 : 0
Ньюкасл
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Англия
18 мая 2025, 20:29 | Обновлено 18 мая 2025, 20:37
885
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Арсенал минимально обыграл Ньюкасл. Команда Зинченко получила путевку в ЛЧ

Украинский защитник канониров находился в резерве, гол забил Деклан Райс

18 мая 2025, 20:29 | Обновлено 18 мая 2025, 20:37
885
1
Арсенал минимально обыграл Ньюкасл. Команда Зинченко получила путевку в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Вечером 18 мая Арсенал дома одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол в поединке был забит на 55-й минуте: Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной после передачи Мартина Эдегора.

Украинский защитник Александр Зинченко весь матч оставался в запасе у канониров.

Главный тренер Арсенала Микель Артета получил желтую карточку за неспортивное поведение, для него это третье предупреждение в сезоне. Согласно правилам, он будет дисквалифицирован на заключительный матч сезона против Саутгемптона.

Этот матч также стал прощальным на домашнем стадионе для защитника Кирана Тирни, который летом возвращается в Селтик.

Эта победа практически гарантировала Арсеналу второе место в турнирной таблице АПЛ и выход в Лигу чемпионов. Ньюкаслу теперь необходимо обыграть Эвертон в последнем туре, чтобы обеспечить себе участие в ЛЧ.

Турнирное положение: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Манчестер Сити, Ноттингем Форест (по 65).

АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2025

Арсенал – Ньюкасл – 1:0

Гол: Деклан Райс, 55

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Ньюкаслу було потрібно в 1му таймі використати нагоди *столпотворение*у воротарській (3-1)але воротар Арса, на висоті,а так прийдеться рвати Евертон,гадаю в них получиться.
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