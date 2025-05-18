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Англия
18 мая 2025, 02:20 |
32
0

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок состоится 18 мая в 18:30 по Киеву

18 мая 2025, 02:20 |
32
0
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч АПЛ
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18 мая, свою встречу в рамках 37 тура АПЛ проведут Арсенал и Ньюкасл. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

«Канониры» в этом сезоне пытались везде у спеть, а в итоге остались без трофеев. С чемпионской гонки в АПЛ клуб вылетел давно, главные надежды были связаны с Лигой чемпионов, там команда дошла до полуфинала, где уступила ПСЖ - 0:1 дома и 1:2 на выезде.

В сильнейшем английском дивизионе Арсенал идет вторым, при этом место в топ-5 еще не гарантировано, так как отрыв от шестой строчки составляет всего два очка. Подопечные Артеты в последнем туре проявили характер, сыграв 2:2 на выезде против новоиспеченного чемпиона Ливерпуля, хотя уступали 0:2, после первого тайма.

Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка. Слабые результаты были связаны с тем, что команда переключилась на еврокубки, а теперь важно защитить свою позицию.

Ньюкасл

«Сороки» в этом сезоне успели уже выиграть Кубок английской лиги, трофей не самый престижный, но выиграть его приятно. В чемпионате у Ньюкасла дела идут хорошо, ведь команда занимает третью строчку в АПЛ, Челси и Астон Вилла имеют столько же очков, но провели на матч больше, отставание от предстоящего соперника составляет два очка.

В последнем туре команда сумела одержать важнейшую победу, когда на своем поле одолели прямого конкурента Челси – 2:0. Так серия без поражений продолжилась до семи встреч, за этот период удалось набрать 7 очков. Кроме Арсенала, в этом сезоне придется сыграть дома против Эвертона, поэтому шансы на попадание в Лигу чемпионов считаю высокими.

Личные встречи

Соперники играли между собой трижды в этом сезоне, встреча первого круга АПЛ завершилась домашней победой Ньюкасла – 1:0. Два матча состоялось в полуфинале Кубка английской лиги, здесь снова «сороки» выиграли обе встречи с одинаковым счетом 2:0.

Прогноз

В противостоянии двух команд из топ-5 чемпионата, Арсенал считается небольшим фаворитом, что в основном связано с фактором своей арены.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 1,99, ничья – 3,68, победа Ньюкасла – 3,77. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть в этом сезоне команды не обменивались голами в очных противостояниях, на этот раз я жду прохода данной ставки за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
18 мая 2025 -
18:30
Ньюкасл
Обе забьют 1.68 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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