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Чемпионат Англии
Арсенал
18.05.2025 18:30 – FT 1 : 0
Ньюкасл
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Англия
18 мая 2025, 22:49 | Обновлено 18 мая 2025, 22:54
318
0

Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Победный мяч Деклана Райса. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги

18 мая 2025, 22:49 | Обновлено 18 мая 2025, 22:54
318
0
Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Победный мяч Деклана Райса. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 мая Арсенал дома одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол в поединке был забит на 55-й минуте: Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной после передачи Мартина Эдегора.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко весь матч оставался в запасе у канониров.

Эта победа практически гарантировала Арсеналу второе место в турнирной таблице АПЛ и выход в Лигу чемпионов.

АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2025

Арсенал – Ньюкасл – 1:0

Гол: Деклан Райс, 55

Видео гола и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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