Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Победный мяч Деклана Райса. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 18 мая Арсенал дома одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Единственный гол в поединке был забит на 55-й минуте: Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной после передачи Мартина Эдегора.
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Украинский защитник Александр Зинченко весь матч оставался в запасе у канониров.
Эта победа практически гарантировала Арсеналу второе место в турнирной таблице АПЛ и выход в Лигу чемпионов.
АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2025
Арсенал – Ньюкасл – 1:0
Гол: Деклан Райс, 55
Видео гола и обзор матча
События матча
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