Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Победный мяч Деклана Райса. Видео гола и обзор

Вечером 18 мая Арсенал дома одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол в поединке был забит на 55-й минуте: Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной после передачи Мартина Эдегора.

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Украинский защитник Александр Зинченко весь матч оставался в запасе у канониров.

Эта победа практически гарантировала Арсеналу второе место в турнирной таблице АПЛ и выход в Лигу чемпионов.

АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2025

Арсенал – Ньюкасл – 1:0

Гол: Деклан Райс, 55

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