Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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