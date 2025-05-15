Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
18.05.2025 18:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2025, 20:42 | Обновлено 15 мая 2025, 21:19
96
0

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 марта в 18:30 матч чемпионата Англии

15 мая 2025, 20:42 | Обновлено 15 мая 2025, 21:19
96
0
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты
Обнародованы номинанты на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/25
Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл смотреть онлайн Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук
Другие виды | 15 мая 2025, 16:58 6
Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук
Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук

Марина не примет участие в Бриллиантовой лиге в Дохе

Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15 мая 2025, 08:57 4
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»

Экс-тренер сборной Украины высказался о нынешнем «Шахтере»

«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Футбол | 15.05.2025, 19:51
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Футбол | 15.05.2025, 00:14
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Бокс | 14.05.2025, 23:56
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 17
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 6
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем