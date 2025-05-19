Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРТЕТА: «Мечта Арсенала состоит в том, чтобы завоевать большой трофей»
Чемпионат Англии
Арсенал
18.05.2025 18:30 – FT 1 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2025, 18:23 | Обновлено 19 мая 2025, 18:33
111
0

АРТЕТА: «Мечта Арсенала состоит в том, чтобы завоевать большой трофей»

Головний тренер «канониров» доволен победой над «Ньюкаслом»

19 мая 2025, 18:23 | Обновлено 19 мая 2025, 18:33
111
0
АРТЕТА: «Мечта Арсенала состоит в том, чтобы завоевать большой трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен тем, что команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в 37-м туре АПЛ, однако он настроен и дальше «преследовать мечту», чтобы уже в следующем году принести клубу трофеи.

Наставник считает, что выход в самый престижный европейский турнир – это достижение, которым можно гордиться, особенно учитывая, что почти половина команд Премьер-лиги до сих пор претендует на участие в следующем розыгрыше. Среди них и соперник «Арсенала», который будет одним из пяти клубов, борющихся за три места в ЛЧ в последнем туре.

Микель рад, что команде удалось избежать этой борьбы накануне выезда в Саутгемптон через 7 дней, но хочет, чтобы в это же время в следующем году они уже праздновали более серьезные победы.

Микель Артета: «Я действительно доволен результатом, это был очень тяжелый матч. Мы знали с самого начала, что нам будет трудно, соперник в хорошей форме, и нам нужно было довести все до конца. Это было большое давление для обеих команд – для нас это шанс завершить сезон вторыми и гарантировать Лигу чемпионов. Нам удалось сделать это уверенно, и теперь – последняя игра, потом – летние планы, перезагрузка и новый старт.

У нас были взлеты, и масштаб нашей мечты заключался в том, чтобы завоевать большой трофей. Это была цель в начале сезона, и, к сожалению, мы не смогли ее достичь. Но важно не терять видения мечты и в то же время не недооценивать все невероятное, что делает этот клуб, что делают игроки, команда – это как вишенка на торте.

Мы действительно стараемся и ставим очень высокие ожидания. И дальше будем так делать – с тем же энтузиазмом. Не с подходом: да, но если – нет, мы не можем так играть и не должны так делать. Мы будем стремиться стать лучше – я первый – и снова начать сезон так, как этого заслуживает этот клуб».

Когда игроки и персонал совершали круг почета после финального свистка, болельщики со всех секторов стадиона тепло их встречали, благодарили за моменты, которые надолго останутся в памяти каждого фаната «Арсенала». Артета был тронут количеством болельщиков, которые остались на трибунах, чтобы отдать дань уважения команде, и считает, что уже сейчас пришло время работать над тем, чтобы в следующем сезоне сделать еще один шаг вперед:

Микель Артета: «Я очень благодарен – спасибо всем, кто остался, поддерживал игроков, штаб, меня, клуб. Мы выстроили невероятную связь за эти годы. Мы пережили одни из лучших моментов этого стадиона за последние 15–20 лет. И у нас еще многое впереди. Так что давайте двигаться вместе – и это произойдет».

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
По теме:
Брентфорд – Фулхэм – 2:3. Ярмолюк не помог. Видео голов и обзор матча
2025-й стал годом окончания трофейных засух
Лестер – Ипсвич – 2:0. Юбилейное выступление Варди. Видео голов и обзор
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ньюкасл пресс-конференция Микель Артета
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси определился с судьбой Мудрика
Футбол | 19 мая 2025, 00:01 5
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика

Украинца могут продать летом

Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Футбол | 19 мая 2025, 18:12 9
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Футбол | 19.05.2025, 08:57
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю
Футбол | 19.05.2025, 17:11
Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю
Рядом с Ребровым и Демьяненко. Шовковский вписал свое имя в историю
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 4
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем