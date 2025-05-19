АРТЕТА: «Мечта Арсенала состоит в том, чтобы завоевать большой трофей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен тем, что команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в 37-м туре АПЛ, однако он настроен и дальше «преследовать мечту», чтобы уже в следующем году принести клубу трофеи.

Наставник считает, что выход в самый престижный европейский турнир – это достижение, которым можно гордиться, особенно учитывая, что почти половина команд Премьер-лиги до сих пор претендует на участие в следующем розыгрыше. Среди них и соперник «Арсенала», который будет одним из пяти клубов, борющихся за три места в ЛЧ в последнем туре.

Микель рад, что команде удалось избежать этой борьбы накануне выезда в Саутгемптон через 7 дней, но хочет, чтобы в это же время в следующем году они уже праздновали более серьезные победы.

Микель Артета: «Я действительно доволен результатом, это был очень тяжелый матч. Мы знали с самого начала, что нам будет трудно, соперник в хорошей форме, и нам нужно было довести все до конца. Это было большое давление для обеих команд – для нас это шанс завершить сезон вторыми и гарантировать Лигу чемпионов. Нам удалось сделать это уверенно, и теперь – последняя игра, потом – летние планы, перезагрузка и новый старт.

У нас были взлеты, и масштаб нашей мечты заключался в том, чтобы завоевать большой трофей. Это была цель в начале сезона, и, к сожалению, мы не смогли ее достичь. Но важно не терять видения мечты и в то же время не недооценивать все невероятное, что делает этот клуб, что делают игроки, команда – это как вишенка на торте.

Мы действительно стараемся и ставим очень высокие ожидания. И дальше будем так делать – с тем же энтузиазмом. Не с подходом: да, но если – нет, мы не можем так играть и не должны так делать. Мы будем стремиться стать лучше – я первый – и снова начать сезон так, как этого заслуживает этот клуб».

Когда игроки и персонал совершали круг почета после финального свистка, болельщики со всех секторов стадиона тепло их встречали, благодарили за моменты, которые надолго останутся в памяти каждого фаната «Арсенала». Артета был тронут количеством болельщиков, которые остались на трибунах, чтобы отдать дань уважения команде, и считает, что уже сейчас пришло время работать над тем, чтобы в следующем сезоне сделать еще один шаг вперед:

Микель Артета: «Я очень благодарен – спасибо всем, кто остался, поддерживал игроков, штаб, меня, клуб. Мы выстроили невероятную связь за эти годы. Мы пережили одни из лучших моментов этого стадиона за последние 15–20 лет. И у нас еще многое впереди. Так что давайте двигаться вместе – и это произойдет».