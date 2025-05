ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ливерпуля объявил об уходе из клуба

Английский правый защитник Трент Александер-Арнольд официально объявил о своем уходе из «Ливерпуля». Игрок прокомментировал свое решение:

«Я думаю, прежде всего, я хочу сказать, что это не было легким решением, и я много думал и чувствовал, когда принимал это решение. Я был здесь 20 лет, наслаждался каждой минутой, осуществил все свои мечты, достиг всего, о чем когда-либо мечтал. Отдаваясь всему этому изо дня в день на протяжении 20 лет, я дошел до того момента, когда почувствовал, что мне нужны перемены, новый вызов для меня как для игрока и как для человека. И я думаю, что сейчас именно то время, когда я могу это сделать.

Я многое хотел бы сказать. Главное - огромное спасибо. Вы, ребята, были со мной с самого начала, вы поддерживали меня, были рядом. Я чувствовал поддержку, любовь, все, что вы делали, никогда не оставалось незамеченным для меня, я любил каждую минуту. Надеюсь, они почувствовали, что я отвечал им взаимностью, и что я отдал клубу все, что мог.

Я просто надеюсь, что мы сможем продолжить выигрывать игры, и шум вокруг моего решения не затмит того факта, что мы достигли в этом сезоне. Это был удивительный сезон. Было здорово быть его частью, и я просто надеюсь, что все смогут не зацикливаться на этой новости слишком долго и смогут отпраздновать то, что сделали остальные ребята».

На счету Александер-Арнольда 352 матча за «Ливерпуль», 23 гола, 92 ассиста и 9 выигранных титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

Уход Трента состоится на правах свободного агента после завершения сезона 2024/25, в котором он провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Вероятнее всего, он продолжит карьеру в мадридском «Реале».

