Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победы Динамо и Шахтера, поражение Украины от Японии, Днепр – чемпион
Другие новости
04 мая 2025, 08:45 | Обновлено 04 мая 2025, 08:48
263
0

Победы Динамо и Шахтера, поражение Украины от Японии, Днепр – чемпион

Главные новости за 3 мая на Sport.ua

04 мая 2025, 08:45 | Обновлено 04 мая 2025, 08:48
263
0
Победы Динамо и Шахтера, поражение Украины от Японии, Днепр – чемпион
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 мая.

1А. Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии
Команда Шовковского чрезвычайно близко к досрочному чемпионству

1В. Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Команде Кучера будет почти нереально спастись от вылета в таком графике

1С. Это похоже на спасение. Оболонь в эмоциональном матче одолела Верес
Команда Шищенко отдалилась от зоны переходных матчей на четыре очка

4. ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
Украинские хоккеисты теперь зависят от соперников

5. Киев-Баскет дал бой. Днепр чемпион украинской Суперлиги
Чрезвычайно интересным получилась финальная игра чемпионата

4. Тяжелая победа. Барселона имела трудности с последней командой Ла Лиги
«Вальядолид» уступил «сине-гранатовым» 1:2

5А. Как сыграл Миколенко? Эвертон с украинцем поделил очки с Ипсвичем
В параллельном матче «Лестер» одолел «Саутгемптон»

5В. Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал
Гости забили два гола во втором тайме и перевернули игру

6. Трубин отразил пенальти! Бенфика одержала важнейшую победу в Португалии
«Орлы» обыграли »Эшторил»

7. Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

8. Ферстаппен против Макларенов. Состоялась квалификация Гран-при Майами
Макс опередил всех конкурентов

9А. Матчи Интера и Наполи, победы Комо и Удинезе
Состоялось 4 матча 35-го тура Серии А

10. Эпицентр – первый новичок УПЛ-2025/26. Что нужно знать об этом клубе
Впервые в истории команда из Каменец-Подольского сыграет в элитарном дивизионе украинского футбола

По теме:
Гол Сидорчука в День рождения, новичок Динамо, Эпицентр вышел в УПЛ
Итоги ЛЕ и ЛК, Украина разбила Польшу, Свитолина проиграла в полуфинале
Шоу Барсы и Интера, фиаско Месси и Роналду, успех в хоккее, полуфинал Элины
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04 мая 2025, 06:23 20
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ

Динамо близко к чемпионству, помешать может только Александрия

Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»
Футбол | 04 мая 2025, 02:23 1
Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»
Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»

«Верес» уступил дома киевской »Оболони»

ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Два метра! Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Китае
Другие виды | 03.05.2025, 15:15
Два метра! Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Китае
Два метра! Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Китае
Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Футбол | 04.05.2025, 08:22
Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 6
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 4
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем