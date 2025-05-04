Победы Динамо и Шахтера, поражение Украины от Японии, Днепр – чемпион

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 мая.

1А. Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии

Команда Шовковского чрезвычайно близко к досрочному чемпионству

1В. Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем

Команде Кучера будет почти нереально спастись от вылета в таком графике

1С. Это похоже на спасение. Оболонь в эмоциональном матче одолела Верес

Команда Шищенко отдалилась от зоны переходных матчей на четыре очка

4. ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии

Украинские хоккеисты теперь зависят от соперников

5. Киев-Баскет дал бой. Днепр чемпион украинской Суперлиги

Чрезвычайно интересным получилась финальная игра чемпионата

4. Тяжелая победа. Барселона имела трудности с последней командой Ла Лиги

«Вальядолид» уступил «сине-гранатовым» 1:2

5А. Как сыграл Миколенко? Эвертон с украинцем поделил очки с Ипсвичем

В параллельном матче «Лестер» одолел «Саутгемптон»

5В. Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал

Гости забили два гола во втором тайме и перевернули игру

6. Трубин отразил пенальти! Бенфика одержала важнейшую победу в Португалии

«Орлы» обыграли »Эшторил»

7. Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

8. Ферстаппен против Макларенов. Состоялась квалификация Гран-при Майами

Макс опередил всех конкурентов

9А. Матчи Интера и Наполи, победы Комо и Удинезе

Состоялось 4 матча 35-го тура Серии А

10. Эпицентр – первый новичок УПЛ-2025/26. Что нужно знать об этом клубе

Впервые в истории команда из Каменец-Подольского сыграет в элитарном дивизионе украинского футбола