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03.05.2025 17:15 – FT 4 : 2
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Испания
03 мая 2025, 23:58 |
197
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Тяжелая победа. Барселона имела трудности с последней командой Ла Лиги

«Вальядолид» уступил «сине-гранатовым» 1:2

03 мая 2025, 23:58 |
197
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Тяжелая победа. Барселона имела трудности с последней командой Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 3 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вальядолид» и «Барселона».

Игра прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья». «Сине-гранатовые» победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Барселона» пропустила уже на шестой минуте от Санчеса – этот гол стал единственным в первом тайме. Однако подопечные Флика таки нашли в себе силы перевернуть ход матча. Сначала на 54-й минуте забил Рафинья, а уже на 60-й минуте вывел гостей вперед Фермин Лопес. Больше голов в матче команды не забивали.

В параллельных матчах игрового дня «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), «Вильярреал» победил «Осасуну» (4:2), а «Валенсия» обыграла «Лас-Пальмас» (3:2).

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с 79 очками. У «Реала» на семь очков меньше, но есть одна игра в запасе. «Атлетико» идет третьим с 67 очками.

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.

Вальядолид – Барселона – 1:2
Голы: Санчес, 6 - Рафинья, 54, Лопес, 60.

Алавес – Атлетико – 0:0

Вильяреал – Осасуна – 4:2
Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 - Гарсия, 66, Ороз, 82 (пен)

Лас-Пальмас – Валенсия – 2:3
Голы: Рамирес, 45+2, Макберни, 83 - Дуро, 22, 58, Суарес, 75 (аг)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид - Барселона Фермин Лопес Рафинья Диас Валенсия Атлетико Мадрид Лас-Пальмас Алавес Вильярреал Осасуна
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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