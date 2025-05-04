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Чемпионат Испании
Вильярреал
03.05.2025 17:15 – FT 4 : 2
Осасуна
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Испания
04 мая 2025, 04:22 | Обновлено 04 мая 2025, 09:03
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0

Вильяреал – Осасуна – 4:2. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля были более точными

04 мая 2025, 04:22 | Обновлено 04 мая 2025, 09:03
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Вильяреал – Осасуна – 4:2. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая было сыграно несколько матчей 34-го тура Ла Лиги.

«Вильяреал» и «Осасуна» повеселили болельщиков. Команды на двоих забили шесть мячей, а победу праздновали хозяева – 4:2.

«Валенсия» на выезде одержала победу над «неудачником» сезона – «Лас Палмасом» - 3:2.

Мадридский «Атлетико» уже отдалился и от второй строчки. Команда на выезде не смогла победить «Алавес».

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.

Алавес – Атлетико – 0:0

Вильяреал – Осасуна – 4:2

Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 - Гарсия, 66, Ороз, 82 (пен)

Лас-Пальмас – Валенсия – 2:3

Голы: Рамирес, 45+2, Макберни, 83 - Дуро, 22, 58, Суарес, 75 (аг)

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Аймар Орос (Осасуна).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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Вильярреал Осасуна Лас-Пальмас Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Алавес Ла Лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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