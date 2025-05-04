Вильяреал – Осасуна – 4:2. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля были более точными
3 мая было сыграно несколько матчей 34-го тура Ла Лиги.
«Вильяреал» и «Осасуна» повеселили болельщиков. Команды на двоих забили шесть мячей, а победу праздновали хозяева – 4:2.
«Валенсия» на выезде одержала победу над «неудачником» сезона – «Лас Палмасом» - 3:2.
Мадридский «Атлетико» уже отдалился и от второй строчки. Команда на выезде не смогла победить «Алавес».
Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.
Алавес – Атлетико – 0:0
Вильяреал – Осасуна – 4:2
Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 - Гарсия, 66, Ороз, 82 (пен)
Лас-Пальмас – Валенсия – 2:3
Голы: Рамирес, 45+2, Макберни, 83 - Дуро, 22, 58, Суарес, 75 (аг)
События матча
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