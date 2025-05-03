Как сыграл Миколенко? Эвертон с украинцем поделил очки с Ипсвичем

В субботу, 3 мая, состоялось 2 матча Английской Премьер-лиги.

Обе игры стартовали в 17:00 по Киеву.

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Эвертон» дома сыграл в результативную ничью с «Ипсвичем». Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Лестер» с голами Варди и Айю одолел «Саутгемптон».

После сыгранных матчей команды заняли следующие места в турнирной таблице:

«Эвертон»: 14-е место, 39 очков

«Ипсвич»: 18-е место, 22 очка

«Лестер»: 19-е место, 21 очко

«Саутгемптон»: 20-е место, 11 очков

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Эвертон – Ипсвич – 2:2

Голы: Бету, 26, Макнил, 36 – Энсисо, 41, Хирст, 49

Лестер – Саутгемптон – 2:0

Голы: Варди, 17, Айю, 44

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.