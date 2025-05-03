Как сыграл Миколенко? Эвертон с украинцем поделил очки с Ипсвичем
В параллельном матче «Лестер» одолел «Саутгемптон»
В субботу, 3 мая, состоялось 2 матча Английской Премьер-лиги.
Обе игры стартовали в 17:00 по Киеву.
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«Эвертон» дома сыграл в результативную ничью с «Ипсвичем». Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
«Лестер» с голами Варди и Айю одолел «Саутгемптон».
После сыгранных матчей команды заняли следующие места в турнирной таблице:
- «Эвертон»: 14-е место, 39 очков
- «Ипсвич»: 18-е место, 22 очка
- «Лестер»: 19-е место, 21 очко
- «Саутгемптон»: 20-е место, 11 очков
Английская Премьер-лига. 35-й тур
Эвертон – Ипсвич – 2:2
Голы: Бету, 26, Макнил, 36 – Энсисо, 41, Хирст, 49
Лестер – Саутгемптон – 2:0
Голы: Варди, 17, Айю, 44
Фото матчей:
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