В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Лестер» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

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Лестер

«Лестер» смог прервать длительную серию поражений, сыграв вничью с «Брайтоном» (2:2). Но затем команда проиграла «Ливерпулю» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:3). «Лестер» набрал 18 очков и в турнирной таблице АПЛ занимает 19 место. Команда уже лишилась всех шансов на сохранение места в элите, и спустя год вернется в Чемпионшип. Следующий сезон «Лестеру» придется обходиться без Джейми Варди. После 13 лет в клубе футболист решил покинуть «Лестер».

Саутгемптон

«Саутгемптон» стал первой командой, которая лишилась шансов на место в АПЛ на следующий сезон. Команда набрала 11 очков и прочно засела на последнем месте турнирной таблицы. Впрочем «Саутгемптон» старается достойно завершить сезон. «Святые» сыграли вничью с «Вест Хэмом» и в упорной борьбе уступили «Фулхэму» (1:2). В поединке с «Лестером» «Саутгемптон» попробует взять реванш за предыдущие поражения в матчах с этой командой.

Личные встречи

В матче первого круга «Лестер» одержал победу со счетом 3:2. В прошлом сезоне обе команды выступали в Чемпионшипе. Оба матча выиграл «Лестер» (4:1 в гостях и 5:0 дома).

«Лестер» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,65 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптона» в гостях составляет 0,77 гола за матч.

Возможные составы

«Лестер»: Хермансен, Томас, Джастин 46, Коуди, Фас, Скипп, Ндиди, Буонанотте, ль-Ханнус, Айю, Варди.

«Саутгемптон»: Рэмсдейл, Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш, Сулемана, Мэннинг, Уокер-Питерс, Угочукву, Даунс, Стюарт.

Прогноз

Обе команды мало забивают. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,05.

Прогноз Sport.ua Лестер Саутгемптон Тотал меньше 2,5 2,05 Сделать ставку

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