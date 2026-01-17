Победный дубль Ваната, жребий Лиги конференций, медали Тарасюк и Приходько

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 января.

1A. Дубль украинца Ваната. Жирона одержала победу в дерби Каталонии

Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0

1B. ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби

Владислав отличился в третьем матче подряд

1C. ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола

Владислав снова реализовал пенальти

2. Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль

Матч чемпионата Франции завершился со счетом 3:0

3. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

4A. Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию

Травма Артема Довбика оказалась более серьезной

4B. Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина

Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника

Харьковскую команду усилил Себастьян Кастильо

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины

Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе «Эксетер Сити»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб

Богдан Слюбик продолжит карьеру в чешском «Пардубице»

6C. Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»

Главный тренер «Черноморца» хочет вернуть команду в УПЛ

7A. Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг

Только одна украинка смогла финишировать в рамках топ-60

7B. Кубок мира в Рупольдинге: как прошел женский спринт

Итоги пятничной гонки этапа Кубка мира по биатлону

7C. Украинский успех. Тарасюк и Приходько – в топ-3 спринта в Мадоне

Татьяна и Ксения зажгли в Латвии на юниорском кубке IBU

8A. Мандзий взял золото на этапе Кубка наций по санному спорту в Оберхофе

Антон Дукач занял 4-е место, уступив бронзовому призеру всего 0,002 сек

8B. Двойной пьедестал. Украинские саночники взяли медали на Кубке наций

Игорь Гой и Назарий Качмар – серебро, Даниил Марциновский и Богдан Бабура – бронза

9. Развязка на черном шаре. Определены два полуфиналиста снукерного Мастерса

Джадд Трамп и Джон Хиггинс вышли в 1/2 финала турнира в Лондоне

10. Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

В СМИ поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»