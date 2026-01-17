Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный дубль Ваната, жребий Лиги конференций, медали Тарасюк и Приходько
Другие новости
17 января 2026, 10:10 | Обновлено 17 января 2026, 10:15
320
0

Победный дубль Ваната, жребий Лиги конференций, медали Тарасюк и Приходько

Главные новости за 16 января на Sport.ua

17 января 2026, 10:10 | Обновлено 17 января 2026, 10:15
320
0
Победный дубль Ваната, жребий Лиги конференций, медали Тарасюк и Приходько
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 января.

1A. Дубль украинца Ваната. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0

1B. ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Владислав отличился в третьем матче подряд

1C. ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
Владислав снова реализовал пенальти

2. Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль
Матч чемпионата Франции завершился со счетом 3:0

3. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

4A. Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Травма Артема Довбика оказалась более серьезной

4B. Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника
Харьковскую команду усилил Себастьян Кастильо

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе «Эксетер Сити»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
Богдан Слюбик продолжит карьеру в чешском «Пардубице»

6C. Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Главный тренер «Черноморца» хочет вернуть команду в УПЛ

7A. Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Только одна украинка смогла финишировать в рамках топ-60

7B. Кубок мира в Рупольдинге: как прошел женский спринт
Итоги пятничной гонки этапа Кубка мира по биатлону

7C. Украинский успех. Тарасюк и Приходько – в топ-3 спринта в Мадоне
Татьяна и Ксения зажгли в Латвии на юниорском кубке IBU

8A. Мандзий взял золото на этапе Кубка наций по санному спорту в Оберхофе
Антон Дукач занял 4-е место, уступив бронзовому призеру всего 0,002 сек

8B. Двойной пьедестал. Украинские саночники взяли медали на Кубке наций
Игорь Гой и Назарий Качмар – серебро, Даниил Марциновский и Богдан Бабура – бронза

9. Развязка на черном шаре. Определены два полуфиналиста снукерного Мастерса
Джадд Трамп и Джон Хиггинс вышли в 1/2 финала турнира в Лондоне

10. Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
В СМИ поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»

По теме:
Успех Барселоны, минус 17 в гандболе, 17 место в эстафете, жребий Aus Open
Фиаско Реала и Лунина, дубль Сикана, Григорчук в Черноморце, бронза Тарасюк
Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17 января 2026, 08:37 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»

Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Футбол | 17.01.2026, 08:12
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 49
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем