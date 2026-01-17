Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
Испания
17 января 2026, 00:02 | Обновлено 17 января 2026, 00:19
799
2

ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола

Владислав снова реализовал пенальти

17 января 2026, 00:02 | Обновлено 17 января 2026, 00:19
799
2 Comments
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил в каждом из последних 3 матчей.

ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола

По теме:
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Владислав Ванат видео голов и обзор Эспаньол - Жирона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16 января 2026, 15:53 47
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»

Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Биатлон | 16 января 2026, 16:43 19
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг

Только одна украинка смогла финишировать в рамках топ-60

Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 23:22
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Козацького роду!
Ответить
+3
sahka1981
Молодець!
І знову воротар психологічно тиснув на нього.
Ответить
+2
Популярные новости
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
Известный украинский боксер дождался титульного шанса и сразится в субботу
15.01.2026, 00:30
Бокс
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем