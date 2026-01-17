Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium».

Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил в каждом из последних 3 матчей.

ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола