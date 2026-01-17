Испания17 января 2026, 00:02 | Обновлено 17 января 2026, 00:19
799
2
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
Владислав снова реализовал пенальти
17 января 2026, 00:02 | Обновлено 17 января 2026, 00:19
799
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».
Игра проходит на арене «RCDE Stadium».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил в каждом из последних 3 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2026, 15:53 47
В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»
Биатлон | 16 января 2026, 16:43 19
Только одна украинка смогла финишировать в рамках топ-60
Футбол | 16.01.2026, 23:22
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Популярные новости
16.01.2026, 06:23 14
Бокс
15.01.2026, 07:10 22
15.01.2026, 01:32
15.01.2026, 08:08
Бокс
15.01.2026, 15:19
16.01.2026, 08:52 5
І знову воротар психологічно тиснув на нього.