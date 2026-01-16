ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 22:55 | Обновлено 16 января 2026, 23:24
1954
3

Владислав отличился в третьем матче подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что перед этим украинец не забил пенальти, но получил право перебить одиннадцатиметровый удар. Со второй попытки в компенсированное к первому тайму время форварду удалось открыть счет встречи, 1:0.

Владислав Ванат отличился 7 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил по голу в каждом из последних 3 матчей.

По теме:
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат видео голов и обзор Эспаньол - Жирона пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
sahka1981
З тиском справився. Хоча воротар і другий раз вгадав кут, але удар точний був.
Ответить
+2
inspekcha85
Молоток Ванатище...борется в отборе,прессингует активно,очень мобилен.
Ответить
0
ViAn
А вболівальники Жирони у вересні писали, що Ванат лідером не буде. І що очікують від нього 3-4 голи за сезон. І що це буде дуже вдало. А як виходить? Вже 6 тільки в Ла Лізі. І сезон тільки на екваторі.
Ответить
0
