ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium».

Интересно, что перед этим украинец не забил пенальти, но получил право перебить одиннадцатиметровый удар. Со второй попытки в компенсированное к первому тайму время форварду удалось открыть счет встречи, 1:0.

Владислав Ванат отличился 7 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил по голу в каждом из последних 3 матчей.

