ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Владислав отличился в третьем матче подряд
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в матче 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».
Игра проходит на арене «RCDE Stadium».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что перед этим украинец не забил пенальти, но получил право перебить одиннадцатиметровый удар. Со второй попытки в компенсированное к первому тайму время форварду удалось открыть счет встречи, 1:0.
Владислав Ванат отличился 7 голами и 1 ассистом в 19 поединках за «Жирону». Он забил по голу в каждом из последних 3 матчей.
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе «Эксетер Сити», который выступает в Первой лиге
Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»