ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о подписании новичка – контракт получил атакующий полузащитник Себастьян Кастильо.

20-летний игрок может действовать на обоих флангах и центральным атакующим полузащитником. Клуб арендовал 20-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа.

На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба Самора, а с января 2023 года защищал цвета клуба Депортиво Ла-Гуайра, за который провел 83 поединка, отличился 12 голами и 3 ассистами.

Является игроком сборной Венесуэлы U-20, за которую провел 5 матчей.

Это второй трансфер клуба за два дня. Вчера Металлист 1925 подписал Николаса Аревало.