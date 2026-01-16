Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 января 2026, 14:59 | Обновлено 16 января 2026, 15:23
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника

Команду усилил Кастильо

ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о подписании новичка – контракт получил атакующий полузащитник Себастьян Кастильо.

20-летний игрок может действовать на обоих флангах и центральным атакующим полузащитником. Клуб арендовал 20-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа.

На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба Самора, а с января 2023 года защищал цвета клуба Депортиво Ла-Гуайра, за который провел 83 поединка, отличился 12 голами и 3 ассистами.

Является игроком сборной Венесуэлы U-20, за которую провел 5 матчей.

Это второй трансфер клуба за два дня. Вчера Металлист 1925 подписал Николаса Аревало.

По теме:
Капитан Барселоны близок к трансферу в Жирону. Соглашение достигнуто
Претендент на УПЛ. Команда Первой лиги вышла из отпуска и ищет новичков
ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
Себастьян Кастильо Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
