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Премьер-лига
Ингулец
03.05.2025 15:30 – FT 0 : 4
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 17:26 | Обновлено 03 мая 2025, 17:47
2335
71

Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии

Команда Шовковского чрезвычайно близко к досрочному чемпионству

03 мая 2025, 17:26 | Обновлено 03 мая 2025, 17:47
2335
71
Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии
ФК Динамо

В Александрии состоялся поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и «Динамо». Киевская команда приближается к завоеванию чемпионского титула и подошла к матчу против аутсайдера турнира с беспроигрышной серией в УПЛ, которая насчитывала 28 игр (21 победа и 7 ничьих). «Желто-красные», в свою очередь, близки к прямому вылету из элиты украинского футбола. Правда, в середине недели петровцы в доигровке дуэли с «Зарей» удержали минимальное преимущество, одержав победу. Таким образом, «Ингулец» переместился на предпоследнюю позицию турнирной таблицы и сохраняет шансы зацепиться за зону переходных матчей.

В стартовом составе петровской команды не обошлось без сюрпризов. Речь идет о появлении в воротах дебютанта УПЛ Жилкина, а также отсутствии лидеров «желто-красных» Пятова и Волохатого. У киевлян отметим отсутствие в стартовом составе Ярмоленко, которого на правом фланге заменил Волошин.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, но не стали форсировать события. «Бело-синие» неспешно подбирались к штрафной соперников, выискивая свободные зоны на половине поля «Ингульца». Петровцы сконцентрировались на оборонительных действиях и выстроили насыщенную защитную линию. При этом активный прессинг динамовцев не позволял «желто-красным» организовывать свои атаки.

Тотальное территориальное преимущество «бело-синих» не приводило к обострению ситуации у ворот «Ингульца». Переиграть оборону соперников киевлянам помогло стандартное положение незадолго перерыва. После навеса со штрафного в исполнении Буяльского Дихтярук срезал мяч в собственные ворота. Но на этом неприятности для номинальных хозяев поля не завершились, поскольку динамовцы сразу удвоили свое преимущество. Снова соавтором гола стал Буяльский, скидкой которого сполна воспользовался Шапаренко, отправивший мяч в угол ворот.

За первый тайм петровцы не нанесли ни одного удара по воротам «Динамо» и считанные разы приближались к штрафной киевлян, поэтому перспективы, благодаря которым «желто-красные» смогут переломить ход поединка, не просматривались. И вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Ингульца»: Волошин из угла штрафной не пробил Жилкина.

«Бело-синие» продолжили владеть безоговорочным преимуществом и вскоре довели счет до разгромного. Передачу Тымчика с линии штрафной техничным ударом замкнул Михайленко. А через несколько минут очередной гол забил лучший бомбардир чемпионата Ванат, который из пределов штрафной точно пробил под перекладину.

Так, задолго до финального свистка какая-либо интрига в матче исчезла. Мог еще отметиться эффектным голом Буяльский, но с его ударом в падении через себя справился Жилкин.

«Динамо» одержало уверенную победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против «Полесья». Петровцы, в свою очередь, встретятся с «Левым Берегом», который также борется за сохранение прописки в УПЛ.

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Малыш – 6,0, Свистун – 6,0, Пятов – 6,0, Волохатый – 6,0, Лисняк – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Бражко – 6,0, Пихаленок – 6,0, Брагару – 6,0, Дячук – 6,0, Рубчинский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Ингулец» – «Динамо» Киев - 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (авт.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Предупреждения: Жовтенко, 37

«Ингулец»: Жилкин – Катрич, Жовтенко (Малыш, 46), Дыхтярук, Бенедюк (Свистун, 46) – Гаджук, Лосенко (Лисняк, 81) – Могильный (Пятов, 62), Сад (Волохатый, 62), Фарасеенко – Пушкарев.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Д. Попов (Дячук, 72), Биловар, Тымчик – Шапаренко (Пихаленок, 61), Михайленко (Бражко, 61) – Кабаев (Брагару, 61), Буяльский (Рубчинский, 84), Волошин – Ванат.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 3 (1) – 17 (12)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 4.

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник: Антон Салабай пропустит матч против Колоса
ВИДЕО. Классный удар Михайленко и 17-й гол Ваната
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 71
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Airwolf77
До чемпионства рукой подать  Всех с очередной победой Динамо 
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+10
Gargantua81
нормально.
хотелось бы оформить чемпионство в следующем туре и дать поиграть молодежи.
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+9
Pavel_i_C0
Тільки Київ!! Тільки перемога!!! Залишки житєлєй Бамбаса палають) Це приємно)
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Как же у кротовни полыхает пятая точка, аж загляденье 🤣
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+8
serhiy
Ванат далі другий рік підряд - найкращий бомбардир,в Динамо найкращий захист в УПЛ  і в Європі єдина команда яка не програла в чемпіонаті жодного матчу ! Третя зірка на рідній футболці !  Молодці . 
 А де шлюхтьор ,де ?!!
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
😼
Динамо Київ чемпіон!🏆🏆🏆  
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Судячи по коментарям фанів Шахтаря у них у всіх проблема в геях, дискусію вести без образ ну ніяк не виходить
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+7
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Fitness.sports
Поздравляю Динамо и всех болельщиков этого клуба с победой! Комментировать уверенную победу с командой которая претендует на прямой вылет думаю неуместно. 
Осталось 3 тура и у Динама осталось только один конкурент на золотые медали это Александрия. Шахтёр теперь будет вести борьбу за второе место, если сможет. А если не сможет бронза им к лицу.
Завтра можно сказать впервые болельщики-шахты и Динамо думаю будут болеть за Житомир, Полесье.
Динамо чемпион! Уже скоро.. максимум два тура ждать 😉
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+7
Андрій Заліщук
ДИНАМО ЧЕМІПІОН, а ще й кубок України треба взяти, щоб комусь тут повилазило зі всіх щелей
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Alex
Вітаю всіх вболівальників Динамо Київ з ще одним кроком до чемпіонства!
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+7
serhiy
Ниттям і смердінням бамбаської бидлоти задоволений ! Значить все іде по плану ). Обісрані кроти - як завжди на бутилках . З третього місця кукурікають - пітухи )
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+6
NoMad
Чемпіонська гра найтитулованішого клубу незалежної України
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+6
NoMad
Дуже добре
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+6
easterly
Ржавим тепер складно стало ставати кабінетними чямпаонамі - бакса нема( зрадив країну і змився слідом за ідейним гуру кротів мармразєвим в оркландію), катюха тепер при найс портфелі і зарплаті, павєлка - збитий льотчік. Лафа тю-тю
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+6
Burevestnik
не сподобався Брагару.
хоче забити гол - це зрозуміло, але
коли партнер десь поруч на вигідній для удару позиції,
то пас не віддає, б'є сам, а толку...
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+5
FunnyCat_____
Кстати , какие там шансы у шахтера на чемпионство ?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
PUMA
Удивительно что пердаки днонецких сгорели именно на матче который ничего не решал 
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+5
Remark
Де Шахтар, де? 
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+5
FunnyCat_____
Лучший клуб Украины заслужено победил!
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+5
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sania
Кроти, через скільки матчів Шахтар ТЕОРЕТИЧНО може наздогнати Динамо/
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+4
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