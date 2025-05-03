Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии

В Александрии состоялся поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и «Динамо». Киевская команда приближается к завоеванию чемпионского титула и подошла к матчу против аутсайдера турнира с беспроигрышной серией в УПЛ, которая насчитывала 28 игр (21 победа и 7 ничьих). «Желто-красные», в свою очередь, близки к прямому вылету из элиты украинского футбола. Правда, в середине недели петровцы в доигровке дуэли с «Зарей» удержали минимальное преимущество, одержав победу. Таким образом, «Ингулец» переместился на предпоследнюю позицию турнирной таблицы и сохраняет шансы зацепиться за зону переходных матчей.

В стартовом составе петровской команды не обошлось без сюрпризов. Речь идет о появлении в воротах дебютанта УПЛ Жилкина, а также отсутствии лидеров «желто-красных» Пятова и Волохатого. У киевлян отметим отсутствие в стартовом составе Ярмоленко, которого на правом фланге заменил Волошин.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, но не стали форсировать события. «Бело-синие» неспешно подбирались к штрафной соперников, выискивая свободные зоны на половине поля «Ингульца». Петровцы сконцентрировались на оборонительных действиях и выстроили насыщенную защитную линию. При этом активный прессинг динамовцев не позволял «желто-красным» организовывать свои атаки.

Тотальное территориальное преимущество «бело-синих» не приводило к обострению ситуации у ворот «Ингульца». Переиграть оборону соперников киевлянам помогло стандартное положение незадолго перерыва. После навеса со штрафного в исполнении Буяльского Дихтярук срезал мяч в собственные ворота. Но на этом неприятности для номинальных хозяев поля не завершились, поскольку динамовцы сразу удвоили свое преимущество. Снова соавтором гола стал Буяльский, скидкой которого сполна воспользовался Шапаренко, отправивший мяч в угол ворот.

За первый тайм петровцы не нанесли ни одного удара по воротам «Динамо» и считанные разы приближались к штрафной киевлян, поэтому перспективы, благодаря которым «желто-красные» смогут переломить ход поединка, не просматривались. И вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Ингульца»: Волошин из угла штрафной не пробил Жилкина.

«Бело-синие» продолжили владеть безоговорочным преимуществом и вскоре довели счет до разгромного. Передачу Тымчика с линии штрафной техничным ударом замкнул Михайленко. А через несколько минут очередной гол забил лучший бомбардир чемпионата Ванат, который из пределов штрафной точно пробил под перекладину.

Так, задолго до финального свистка какая-либо интрига в матче исчезла. Мог еще отметиться эффектным голом Буяльский, но с его ударом в падении через себя справился Жилкин.

«Динамо» одержало уверенную победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против «Полесья». Петровцы, в свою очередь, встретятся с «Левым Берегом», который также борется за сохранение прописки в УПЛ.

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Малыш – 6,0, Свистун – 6,0, Пятов – 6,0, Волохатый – 6,0, Лисняк – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Бражко – 6,0, Пихаленок – 6,0, Брагару – 6,0, Дячук – 6,0, Рубчинский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Ингулец» – «Динамо» Киев - 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (авт.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Предупреждения: Жовтенко, 37

«Ингулец»: Жилкин – Катрич, Жовтенко (Малыш, 46), Дыхтярук, Бенедюк (Свистун, 46) – Гаджук, Лосенко (Лисняк, 81) – Могильный (Пятов, 62), Сад (Волохатый, 62), Фарасеенко – Пушкарев.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Д. Попов (Дячук, 72), Биловар, Тымчик – Шапаренко (Пихаленок, 61), Михайленко (Бражко, 61) – Кабаев (Брагару, 61), Буяльский (Рубчинский, 84), Волошин – Ванат.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 3 (1) – 17 (12)

Угловые: 3 – 6

Оффсайды: 1 – 4.

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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