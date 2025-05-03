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Ингулец
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 19:53 | Обновлено 03 мая 2025, 20:07
1550
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Шовковский рассказал, что Ванат должен лучше делать на поле

Наставник «Динамо» прокомментировал матч против «Ингульца»

03 мая 2025, 19:53 | Обновлено 03 мая 2025, 20:07
1550
1
Шовковский рассказал, что Ванат должен лучше делать на поле
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал поединок 27-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0).

– Хотелось бы услышать ваше резюме игры и узнать, все ли хорошо с Поповым? Показалось, что его замена была вынужденной.

– Поздравляю наших болельщиков с победой, она была важна на пути к цели, которую мы поставили перед собой с самого начала чемпионата. Мы готовились к непростой игре, учитывая, что все команды, которые борются за выживание в Премьер-лиге, выходят против нас с серьезным настроем, очень большим желанием, мотивацией, как на последний бой. Мы все это прекрасно понимали, поэтому прежде всего настраивали ребят на то, чтобы они ни в коем случае не уступили в важных, фундаментальных компонентах.

Во-вторых, с первых минут мы нагнетали ситуацию, делали все возможное и давали понять нашему сопернику, для чего мы сюда приехали: применяли скорость, меняли направление развития атак, чтобы усталость как можно быстрее сказалась, и они немного потеряли концентрацию. В принципе, план на игру сработал, замена Попова не была вынужденной, просто мы дали возможность Максу Дячуку выйти на поле. У Дениса иногда бывают определенные проблемы, но в этот раз мы просто дали ему отдохнуть, чтобы Дячук получил игровую практику.

– После того, как счет стал 4:0, вы сделали много замен. Это связано с тем, что вы хотели дать игрокам отдохнуть?

– Прежде всего, чтобы футболисты, которые находятся в расположении нашей команды, почувствовали игровой ритм и имели понимание, что мы на них так же рассчитываем, что они важные игроки этой команды. Они прекрасно себя проявили в некоторых моментах. Не обошлось без ошибок, но это можно понять, если выходишь на поле при таком счете. Мы получили важные три пункта, и теперь будем готовиться к следующим матчам.

– Владислав Ванат играл до конца поединка – вы хотели дать ему возможность забить еще, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Безусловно, каждый футболист должен отвечать за качество своей игры. Когда мы говорим о тактических наработках, о стратегии – это наша, тренерская ответственность. А игроки должны выполнять на футбольном поле определенный объем своей работы, в частности, вступая в игру со скамейки запасных, делать все возможное, чтобы улучшить игру команды. А те, кто уже находится на поле, должны как можно качественнее выполнять свои обязанности.

Я доволен действиями Ваната, возможно, только хотелось бы видеть лучшую реализацию, ведь у него были неплохие возможности, так же, как и у Назара Волошина. Видимо, большое желание забить мешало - это футбол, такое бывает. Но главное, что у нас были хорошие моменты и возможности забить еще больше мячей.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Владислав Ванат Ингулец - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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apepa
Просто не выходить на поле. Футбол и ванат слова антонимы! Так написано во всех словарях мира!
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