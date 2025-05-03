3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ. Киевляне достаточно легко выиграли со счетом 4:0.

Динамо набирает 67 очков и на семь пунктов опережает Александрию, которая завтра сыграет с Полесьем.

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Чемпионат Украины. 27-й тур

Ингулец – Динамо 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (в свои ворота), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57