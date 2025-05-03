Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Динамо – 0:4. Голы Шапаренко, Михайленко и Ваната. Обзор матча
Премьер-лига
Ингулец
03.05.2025 15:30 – FT 0 : 4
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 16:40 | Обновлено 03 мая 2025, 17:45
2443
0

Ингулец – Динамо – 0:4. Голы Шапаренко, Михайленко и Ваната. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

03 мая 2025, 16:40 | Обновлено 03 мая 2025, 17:45
2443
0
Ингулец – Динамо – 0:4. Голы Шапаренко, Михайленко и Ваната. Обзор матча
ФК Динамо Киев

3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ. Киевляне достаточно легко выиграли со счетом 4:0.

Динамо набирает 67 очков и на семь пунктов опережает Александрию, которая завтра сыграет с Полесьем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться голы и обзор встречи

Чемпионат Украины. 27-й тур

Ингулец – Динамо 0:4
Голы: Дихтярук, 38 (в свои ворота), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
39’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Дихтярук (Ингулец).
По теме:
Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шовковский оценил победу в матче УПЛ и сказал, почему не играл Ярмоленко
Два убийственных дуплета. Динамо разгромило Ингулец в Александрии
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2025, 13:30 15
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа киевлян официально лишит «Шахтер» шансов на чемпионство

ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ
Футбол | 03 мая 2025, 16:32 0
ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ
ВИДЕО. Автогол и классный удар Шапаренко. Динамо забивает в матче УПЛ

Два гола в конце первого тайма

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03.05.2025, 00:02
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03.05.2025, 08:26
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 5
Футбол
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20
Бокс
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 5
Футбол
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем