03.05.2025 15:30 – FT 0 : 4
Украина. Премьер лига03 мая 2025, 16:40 | Обновлено 03 мая 2025, 17:45
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Ингулец – Динамо – 0:4. Голы Шапаренко, Михайленко и Ваната. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
03 мая 2025, 16:40 | Обновлено 03 мая 2025, 17:45
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3 мая в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ. Киевляне достаточно легко выиграли со счетом 4:0.
Динамо набирает 67 очков и на семь пунктов опережает Александрию, которая завтра сыграет с Полесьем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться голы и обзор встречи
Чемпионат Украины. 27-й тур
Ингулец – Динамо 0:4
Голы: Дихтярук, 38 (в свои ворота), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
39’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Дихтярук (Ингулец).
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