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Премьер-лига
Ингулец
03.05.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 01:24 |
30
0

Ингулец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2025, 01:24 |
30
0
Ингулец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского не лишила «Шахтер» математических шансов на чемпионство в прошлые выходные в Классическом (2:2), но вполне может это сделать уже по итогу предстоящей игры. Вот только для этого будет необходимо обыграть «Ингулец», который все еще играет за пределами родной арены и вполне серьезно рискует отмечать ее обновление уже в Первой лиге. До зоны переходных матчей всего-ничего – три очка, но их еще надо умудриться добыть коллективу Василия Кобина, пока «Левый Берег» не спохватился.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
3 мая 2025 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.31 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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