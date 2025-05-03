В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского не лишила «Шахтер» математических шансов на чемпионство в прошлые выходные в Классическом (2:2), но вполне может это сделать уже по итогу предстоящей игры. Вот только для этого будет необходимо обыграть «Ингулец», который все еще играет за пределами родной арены и вполне серьезно рискует отмечать ее обновление уже в Первой лиге. До зоны переходных матчей всего-ничего – три очка, но их еще надо умудриться добыть коллективу Василия Кобина, пока «Левый Берег» не спохватился.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ингулец Динамо Киев Победа Динамо 1.31 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.