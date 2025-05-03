В субботу, 3 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть петровский «Ингулец» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии и на стадионе «Ника», начало – в 15:30.

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Ингулец

«Ингулец» в таблице находится на предпоследнем месте. «Казаки» периодически то поднимаются на ступеньку выше, то возвращаются назад, но сути это не меняет. И пятнадцатое место, и шестнадцатое все равно является зоной прямого вылета. В случае ухода от финиша в этой зоне президент команды Александр Поворознюк пообещал футболистам повышенные в два раза премиальные. Но именно в этом матче догнать четырнадцатый «Левый берег» будет тяжело, потому что для этого нужно победить без пяти минут чемпиона.

Если сравнивать с первым кругом, то петровская команда стала гораздо меньше пропускать, но и меньше забивать. Однако, без сомнения, вратарь команды Алексей Паламарчук надолго запомнится болельщикам всей страны из-за своей рекордной серии из шести подряд отбитых пенальти. Именно его уверенность понемногу передается и защите, к сожалению, в атаке подобного лидера не видно.

Среди недели «Ингулец» имел доигрывание перенесенного тайма 16 тура против «Зари». Подопечные Кобина в первой части игры заработали минимальный гандикап благодаря голу Волохатого, а теперь сумели его удержать и завоевали такие драгоценные для себя три очка.

Ну и, конечно, какой анонс домашнего матча «Ингульца» может обойтись без упоминания, что этот матч домашний только формально, а у команды есть два варианта – или играть в Александрии, или просить соперников сыграть на их поле? В этот раз игра пройдет в Александрии.

Динамо

Без пяти минут чемпионы, единственная команда в сезоне в Европе, которая не проигрывала во внутренних соревнованиях, что здесь еще добавить. Если киевляне в этом сезоне не станут чемпионами, это будет грандиозный провал, подобного которому уже не вспомнишь. Подопечные Шовковского на четыре очка опережают «Александрию» и на десять «Шахтер» за четыре матча до конца чемпионата. Интересно, что в случае победы «динамовцев» «горняки» утратят даже теоретические шансы защитить титул. Безусловно, это станет для киевлян дополнительной мотивацией.

Именно против «Шахтера» была игра прошедшего тура, после провальной первой половины «динамовцы» вышли на поле максимально эмоционально накачанными от главного тренера, сделали ставку на высокий прессинг и зажали соперников, сравняв счет на 90+3 минуте. У обоих «Классических» сезона была зафиксирована ничья и теперь в случае чемпионства «Динамо» донецкая команда не сможет, как это часто было в случае предыдущих чемпионств киевлян, рассказывать, что сильнее тот, у кого преимущество в личных матчах (такие объяснения, конечно, в чемпионских сезонах «Шахтера» в случае поражений в очных встречах от «Динамо» трактовались совершенно иначе, но это уже другой разговор).

Вряд ли выйдут играть против «Ингульца» все те же футболисты, что и против «Шахтера», ожидаем ротацию.

С командой тренируется колумбийский вингер Анхель Торрес, но его мы в этом сезоне точно не увидим на поле.

История встреч

Между собой команды сыграли шесть матчей, в которых «Ингулец» сумел один раз выиграть и один раз сыграть вничью, проиграв остальные матчи. Общая разница забитых и пропущенных – 6:15.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич – Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный – Сад

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский – Караваев, Пихаленок, Волошин – Герреро

Прогноз на противостояние

В этом матче «Динамо» может проиграть разве что себе. Предположим, что даже в случае провального первого тайма в исполнении резервистов, как это было с «Буковиной», Александр Шовковский найдет правильные слова и исполнителей, которые смогут положительно повлиять на игру и получить необходимый результат.

Прогноз Sport.ua Ингулец Динамо Киев Победа Динамо 1.31 Сделать ставку

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