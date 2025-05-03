Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал
Гости забили два гола во втором тайме и перевернули игру
В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».
Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.
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В первом тайме победу добыли хозяева: голом после передачи Мартина Эдегора отличился Деклан Райс.
Во второй половине встречи «Борнмут» перевернул игру: после аута на 67-й минуте отличился Дин Хейсен. На 75-й минуте после подачи углового забил Эванилсон. Матч завершился со счетом 1:2.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.
После этого матча «Борнмут» занял 8-е место, имея в своем активе 53 очка. «Арсенал» с 67 баллами остался 2-м.
Английская Премьер-лига. 35-й тур
Арсенал – Борнмут – 1:2
Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75
Фото матча:
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