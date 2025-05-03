Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

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В первом тайме победу добыли хозяева: голом после передачи Мартина Эдегора отличился Деклан Райс.

Во второй половине встречи «Борнмут» перевернул игру: после аута на 67-й минуте отличился Дин Хейсен. На 75-й минуте после подачи углового забил Эванилсон. Матч завершился со счетом 1:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» занял 8-е место, имея в своем активе 53 очка. «Арсенал» с 67 баллами остался 2-м.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:2

Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.