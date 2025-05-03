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Арсенал
03.05.2025 19:30 – FT 1 : 2
Борнмут
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Англия
03 мая 2025, 21:26 | Обновлено 03 мая 2025, 22:29
1597
6

Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал

Гости забили два гола во втором тайме и перевернули игру

03 мая 2025, 21:26 | Обновлено 03 мая 2025, 22:29
1597
6
Забарный против Зинченко. Борнмут в гостях обыграл Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме победу добыли хозяева: голом после передачи Мартина Эдегора отличился Деклан Райс.

Во второй половине встречи «Борнмут» перевернул игру: после аута на 67-й минуте отличился Дин Хейсен. На 75-й минуте после подачи углового забил Эванилсон. Матч завершился со счетом 1:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» занял 8-е место, имея в своем активе 53 очка. «Арсенал» с 67 баллами остался 2-м.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:2

Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Борнмут Арсенал - Борнмут Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Английская Премьер-лига Александр Зинченко Дин Хейсен Деклан Райс Эванилсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashko57
Пора Артете искать новую команду.
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+2
ViAn
Арсенал прям серйозно ризикує втратити навіть місце у зоні ЛЧ. Це навряд чи відбудеться, але результати останні дуже загрозливі. Бо ж 2 наступні матчі - прямі матчі із Лівером і Ньюкаслом.
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+1
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😸
Важко їм буде, три наступні матчі це жахіття для них
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0
Omega
Взагалі немає ніякої концентрації в Арсенала.Як завжди в кінці сезону втрачають всі шанси на все. Не знають, що робити. Єдина стабільність це 2 місце. Навіть коли Лестер був чемпіон, а толку 0. Терміново потрібен форвард. Гьокереш, Ісак, або Осімхен, інакше діла не буде. Та й в цьому сезоні нехай би скотилися нижче ліги чемпіонів. Може буде урок
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0
Burevestnik
треба щоб Ньюкасл виграв у Брайтона,
або нічия.     
Ответить
0
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