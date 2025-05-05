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Чемпионат Англии
Арсенал
03.05.2025 19:30 – FT 1 : 2
Борнмут
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Англия
05 мая 2025, 10:16 | Обновлено 05 мая 2025, 10:35
226
0

Арсенал – Борнмут – 1:2. Победа Забарного и Ко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

05 мая 2025, 10:16 | Обновлено 05 мая 2025, 10:35
226
0
Арсенал – Борнмут – 1:2. Победа Забарного и Ко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Гости добыли победу со счетом 2:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:2

Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Борнмут).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Арсенал Лондон Борнмут Арсенал - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Александр Зинченко Эванилсон Дин Хейсен Деклан Райс видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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