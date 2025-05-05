Англия05 мая 2025, 10:16 | Обновлено 05 мая 2025, 10:35
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Арсенал – Борнмут – 1:2. Победа Забарного и Ко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
05 мая 2025, 10:16 | Обновлено 05 мая 2025, 10:35
226
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В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».
Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.
Гости добыли победу со счетом 2:1.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.
Английская Премьер-лига. 35-й тур
Арсенал – Борнмут – 1:2
Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Борнмут).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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