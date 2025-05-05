Арсенал – Борнмут – 1:2. Победа Забарного и Ко. Видео голов и обзор матча

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Гости добыли победу со счетом 2:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:2

Голы: Райс, 34 – Хейсен, 67, Эванилсон, 75