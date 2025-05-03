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3 мая, в рамках 35 тура АПЛ между собой сыграют Арсенал и Борнмут. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Арсенал

«Канониры» сейчас бредят только Лигой Чемпионов, интерес к АПЛ команда фактически утратила, хотя полностью расслабляться нельзя. Арсенал второй в турнирной таблице, выше не подняться, желательно защитить свою позицию, ведь отрыв от третьего места составляет пять очков. В последнем туре подопечные Артеты не смогли обыграть в дерби Кристал Пэлас – 2:2.

На этой неделе команда провела важнейший матч в Лиге Чемпионов, где неожиданно уступила дома ПСЖ со счетом 0:1, стоит признать, что соперник действительно смотрелся тактически лучше, а в концовке Арсенал даже мог еще пропустить. Задача попасть в финал усложнилась, хотя еще можно все исправить в выездном матче. Не смогут сыграть из-за травм Калафиори, Габриел, Хаверц, Жоржиньо, Нету, Томиясу, Габриел Жезус.

Конечно, будет сложно не думать об ответном матче в Париже, но в чемпионате тоже надо сделать свою работу.

Борнмут

«Вишни» проводят хороший для себя сезон, ведь команда даже претендовала на еврокубки, но сбавила обороты, из-за чего занимает десятую строчку в чемпионате. Отставание от топ-7 составляет семь очков, можно бороться максимум за восьмое место.

В последнем туре не удалось дожать дома Манчестер Юнайтед – 1:1, соперник сравнял счет на 90+6 минуте. Упомянутая ничья стала третьей в четырех последних турах. Стоит учесть, что в том матче Борнмут играл в меньшинстве с 70-й минуты из-за удаления Эванилсона. «Вишни» играют однозначно лучше, чем ожидалось, такому клубу тяжело конкурировать в плане финансов со многими соперниками. Не смогут сыграть в предстоящем матче Кристи, Синистера, Унал, а также упомянутый Эванилсон.

Личные встречи

У Арсенала громадный перевес в очных противостояниях, но встречу первого круга выиграл на своем поле Борнмут со счетом 2:0. Таким образом, «вишни» прервали серию из девяти матчей без побед в официальных встречах против «канониров».

Прогноз

Если изначально Арсенал считали очевидным фаворитом, сейчас коэффициенты на успех хозяев существенно выросли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 2,07, ничья – 3,66, победа Борнмута – 3,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю непредсказуемого матча и игры на три результата, приемлемой выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,68.

Прогноз Sport.ua Арсенал Борнмут Обе забьют 1.68 Сделать ставку

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