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03.05.2025 19:30 – FT 1 : 2
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05 мая 2025, 10:38 | Обновлено 05 мая 2025, 11:14
560
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«Будете наказаны». Пресс-конференция Артеты после матча с Борнмутом

Испанский коуч дал несколько комментариев после матча 35-го тура АПЛ

05 мая 2025, 10:38 | Обновлено 05 мая 2025, 11:14
560
0
«Будете наказаны». Пресс-конференция Артеты после матча с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Борнмуту» со счетом 1:2:

О своем мнении о голе Эванилсона, засчитанном VAR:
Я только что посмотрел несколько изображений, и они выглядят совсем иначе, чем решение, но они приняли это решение.

Об игре команды:
Мы начали и сделали самое сложное, чтобы забить гол. Думаю, после этого у нас было четыре или пять очень открытых ситуаций, чтобы забить второй. Мы не смогли их реализовать, и после этого, вдобавок ко всему, вы очень плохо защищаете свою штрафную, как мы сделали это в двух пропущенных мячах. Так что они накажут вас, а такая команда, как «Борнмут», накажет вас. И после этого игра становится стремительной, очень хаотичной. Вот почему им нужны большие пространства. У них больше ног, чем у нас, особенно с наборами и играми, с которыми они боролись в последние минуты. И мы не смогли добиться того результата, которого хотели, так что мы очень разочарованы.

О потерянных очках после того, как команда ведет в счете:
Ну, я думаю, в каждой игре на этот вопрос можно ответить по-разному. Конечно, то, что произошло сегодня, говорит о том, что если вы защищаетесь так, как мы, – очень мало подач, но очень плохо, – то в этой лиге вы будете наказаны. Неважно, впереди вы или позади по количеству забитых мячей.

О том, как перенести это ощущение на среду:
Ну, мы, конечно, хотели создать действительно хорошее настроение, положительный результат очень помог бы нам построить то, что мы хотели, к среде. Так что то, что мы создали сейчас – ярость, злость, разочарование. Так что мы обязательно используем это в среду, чтобы устроить грандиозное выступление в Париже, выиграть игру и выйти в финал.

О том, что игроки «ПСЖ» отдохнули в матче Лиги 1:
Они выиграли лигу, так что у них есть такая роскошь. Мы же этого не сделали, потому что нам еще многое предстоит сделать в Премьер-лиге. Но у нас есть четыре дня, и я уверен, что мы полностью восстановимся и будем готовы к игре.

О работе, которую нужно проделать, чтобы гарантировать попадание в топ-5:
Да, нам предстоит многое сделать, потому что математически мы не квалифицировались, мы еще не заслужили право финишировать вторыми. Так что нам еще многое предстоит сделать, да.

О том, теряет ли команда мотивацию в Премьер-лиге:
Мы стараемся этого не делать. Думаю, это что-то очень-очень индивидуальное. То, как мы готовились к игре, и сегодня мы говорили о множестве вещей, которые мы должны были сделать против очень хорошего соперника, которые были очень необходимы для победы. Мы, конечно, упустили самое важное – оборону, потому что трижды защищались плохо, очень плохо. Один раз в первом тайме и два во втором, и это стоило нам очков, такова реальность.

О решении VAR:
Это не из-за того, что произошло сегодня, но я предпочитаю не комментировать это.

О том, повлияла ли Лига чемпионов на нашу кампанию в Премьер-лиге:
Повторюсь, наша подготовка была точно такой же или даже больше. Я стараюсь уделять этому больше внимания. Погрешности очень малы. Правда, может быть, нам не хватило свежести, не знаю, может быть, немного свежести, и то, как они должны были повторить сегодня, они должны были сыграть с некоторыми игроками, которые, вероятно, были не в лучшем состоянии, чтобы играть, потому что у нас нет других игроков. Но это все. Таков контекст.

О разочаровании от отсутствия побед в Премьер-лиге:
Да, каждый раз, когда ты не выигрываешь игру, особенно когда проигрываешь, ты очень расстраиваешься. И, как я уже говорил, этот подъем, это разочарование, этот гнев. Мы должны использовать для того, чтобы показать большое выступление в среду и быть в финале".

О пропущенных голах с угловых:
Дело не только в том, что вы забиваете, но и в разнице между тем, что вы забиваете, и тем, что вы пропускаете. Мы много пропускаем, особенно в последнее время, и это стоит нам многих очков. Это очевидно, и это ответственность каждого. Но также надо отдать должное сопернику. Сегодня они сделали это очень хорошо. Кому-то удается забросить мяч в центр ворот парню, который выше всех. Именно он попадает в сетку. Мы очень хотим добиться большего, но это сложно.

О проблемах с владением мячом в преддверии встречи с «ПСЖ»:
Сегодня во многих ситуациях мы отдавали мячи, которые, безусловно, не соответствуют нашим стандартам.

О физической форме Юрьена Тимбера в преддверии среды:
Уверен? На данный момент нет, потому что он не смог сыграть сегодня, а мы играем через четыре дня.

О физической форме Эдегора:
У меня еще не было возможности поговорить с врачом, чтобы он проинформировал меня об этом, так что я не знаю.

Ранее сообщалось о том, что известны оценки Забарного и Зинченко за матч «Арсенал» – «Борнмут».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Арсенал Лондон
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