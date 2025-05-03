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Англия
03 мая 2025, 22:31 |
2220
0

Известны оценки Забарного и Зинченко за матч Арсенал – Борнмут

Состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги

03 мая 2025, 22:31 |
2220
0
Известны оценки Забарного и Зинченко за матч Арсенал – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 2:1

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.9 баллов.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.7 и 6.2 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Деклан Райс, на счету которого гол и оценки 8.0 и 7.7.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» в гостях обыграл «Арсенал».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Деклан Райс Илья Забарный Эванилсон Арсенал - Борнмут оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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