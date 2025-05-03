Известны оценки Забарного и Зинченко за матч Арсенал – Борнмут
Состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».
Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.
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Гости добыли победу со счетом 2:1
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.9 баллов.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.7 и 6.2 баллов.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Деклан Райс, на счету которого гол и оценки 8.0 и 7.7.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» в гостях обыграл «Арсенал».
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