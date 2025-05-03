Эпицентр – первый новичок УПЛ-2025/26. Что нужно знать об этом клубе

Главным событием нынешнего уик-энда в Первой лиге стало, безусловно, оформление выхода в украинскую Премьер-лигу на сезон-2025/26 футбольным клубом «Эпицентр». После того как коллектив из Каменец-Подольского на выезде обыграл команду ЮКСА (1:0), он обеспечил себе прямую путевку в элитарный дивизион отечественного футбола, фактически реализовав новый шанс после неудачи годом ранее.

Что же нужно знать о первом новичке УПЛ-2025/26? Безусловно, поближе и детальнее с этим клубом и командой мы все получим возможность познакомиться уже по ходу следующего сезона, а сейчас давайте коротко поговорим об основных моментах…

Клуб с историей. Как минимум на бумаге

Современный «Эпицентр», по сути, появился на свет в 2019 году, когда одноименная сеть строительных гипермаркетов стала генеральным спонсором команды «Дунаевцы», представлявшей город с аналогичным названием, расположенный в Хмельницкой области.

До этого, как указывается в клубной летописи, «Эпицентр» претерпел немало трансформаций. Началось все с 1960 года, когда в Дунаевцах был основан местный футбольный клуб, получивший название «Колхозник». Он с ходу стал бронзовым призером чемпионата Хмельницкой области, а спустя год финишировал уже вторым в этом турнире, однако дальше… Дальше клубная история резко переносится в начало 90-х годов минувшего века – во времена, когда Украина возобновила свою независимость.

С 1991 и по 2014 годы футбольная команда из города Дунаевцы семь раз меняла название и несколько раз была вынуждена досрочно сниматься с футбольных соревнований, выступая на региональном и аматорском уровнях. В это время менялись спонсоры и источники финансирования, но перманентной стабильности не было, равно как не было и каких-то существенных спортивных достижений.

С 2014 года футбольная команда перешла на баланс Дунаевецкого городского совета и сменила название на «Дунаевцы». Под ним коллектив выступал следующие пять лет в чемпионате Хмельницкой области, но там не был способен зацепиться даже за медальную зону.

Переломный 2019-й

Переломным в истории футбольного клуба, который ныне стал первым новичком УПЛ-2025/26, оказался 2019 год. Именно тогда «Дунаевцы» фактически перешли под контроль компании «Эпицентр К», специализирующейся на розничной торговле строительными материалами и многими другими сопутствующими товарами.

Сразу после этого клуб сменил название и стал именоваться «Эпицентр». Поменялись и клубные цвета, а вскоре начали реализовываться и первые амбиции новых собственников – команда в первом же сезоне стала чемпионом и обладателем Кубка Хмельницкой области. Затем «Эпицентр» возобновил участие в чемпионате Украины среди любителей, а в сезоне-2020/21 обзавелся профессиональным статусом, став полноправным участником Второй лиги.

Прорваться с ходу в Первую лигу у «Эпицентра» не удалось. В своем дебютном сезоне в профессиональном футболе команда финишировала на четвертом месте в группе А, пропустив вперед «Подолье», «Ужгород» и «Диназ». А следующий сезон во Второй лиге, 2021/22, доигран так и не был из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. В нем «Эпицентр» ушел на зимнюю паузу пятым в турнирной таблице…

ФК Эпицентр

На сезон-2022/23, когда украинский клубный футбол начинал перестраиваться и привыкать функционировать в режиме военного времени, «Эпицентр» получил путевку в Первую лигу. Фактически это было так называемым «кабинетным решением», однако в тех реалиях другого вряд ли стоило ожидать и очень хорошо, что Украине с помощью и под защитой наших сил обороны вообще удалось сохранить профессиональный футбол и вернуться к розыгрышам чемпионатов в УПЛ, Первой и Второй лигах.

Результативная третья попытка

Выбраться в элиту отечественного футбола «Эпицентру», который с лета 2022 года сменил место своего базирования с Дунаевцев на Каменец-Подольский, удалось далеко не сразу. Фактически – лишь с третьей попытки, хотя де-факто можно и вовсе говорить, что аж с четвертой.

Сезон-2022/23 в Первой лиге «Эпицентр» завершил на шестом месте в чемпионской группе. Тогда в УПЛ вышли «Полесье» и «Оболонь» (напрямую), к которым в стыковых матчах сумел присоединиться ЛНЗ, обыгравший в двух поединках тогдашнего представителя элиты «Ингулец».

В сезоне-2023/24 «Эпицентр» сделал еще один шаг вперед – финишировал четвертым в чемпионской группе Первой лиги. Это не дало возможности квалифицироваться в элиту напрямую (тогда в УПЛ с первого и второго места проследовали «Ингулец» и «Карпаты» соответственно), однако у коллектива из Каменец-Подольского появилась возможность сыграть в стыках. Но в соперничестве с «Вересом» неопытной команде из Хмельницкой области преуспеть не удалось (1:1, 1:3), и она вновь отложила реализацию своих амбиций…

Чудесным образом еще один шанс оказаться в УПЛ у «Эпицентра» возник уже перед самым началом сезона-2024/25. Тогда из-за снятия «Днепра-1» в элите был проведен так называемый «Турнир четырех», участие в котором принимал и «Эпицентр». Но уже в полуфинале команда из Каменец-Подольского уступила «Минаю», хотя матч выдался очень боевым и зрелищным (3:3, 3:5 – в серии пенальти).

И вот теперь, по итогам сезона-2024/25, «Эпицентру» наконец-то (де-юре – с третьей попытки, де-факто – с четвертой) удалось квалифицироваться в УПЛ…

Владельцы и инфраструктура

Фактическими владельцами футбольного клуба «Эпицентр» являются Александр и Галина Гереги – собственники одноименной сети строительных гипермаркетов, которая является генеральным спонсором клуба. Александр Герега, как и его супруга, хорошо известен в украинских политических, бизнесовых и спортивных кругах. Они оба регулярно попадают в списки самых богатых людей страны, что помогало и помогает финансировать им различные спортивные дисциплины – в частности, тяжелую атлетику, волейбол, футбол и другие.

В 2020 году Герега признавался, что у него была идея купить «Карпаты», но тогда она оказалась нереализованной, хотя из слов самого пана Александра тяжело понять по какой именно причине: то ли потому, что клуб не продавался, то ли из-за того, что его самого футбол тогда не слишком-то и интересовал, чтобы из-за него слишком переживать.

Что касается «Эпицентра», то после переезда в Каменец-Подольский эта команда выступает на местном стадионе имени Григория Тонкочеева. Указанное спортивное сооружение было построено в 1963 году, после чего на протяжении долгих десятилетий, аж до 2021-го, серьезно не ремонтировалось. Согласно публичной информации, на реконструкцию арены в 2021 году было выделено около 36 миллионов гривен государственных денег, а открыть стадион удалось уже летом 2022-го.

Впрочем, в УПЛ «Эпицентр» все равно не сможет играть на стадионе в Каменец-Подольском, так как он не соответствует минимальным требованиям. Ожидается, что свои домашние матчи в элитарном дивизионе «Эпицентр» будет проводить в Тернополе, а в перспективе собственники клуба хотят построить абсолютно новый футбольный стадион неподалеку от Киева, куда, возможно, и переберется команда.

Главный тренер и самые известные футболисты

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк (слева)

В заключение давайте немного пройдемся непосредственно по футбольным персоналиям – главному тренеру «Эпицентра» и наиболее известным игрокам команды из Каменец-Подольского.

С сентября 2022 года «Эпицентром» руководит Сергей Нагорняк, который до этого имел опыт работы в тренерском штабе этой же команды. Поначалу специалист совмещал работу в клубе с должностью наставника юношеских сборных Украины, но с осени 2023-го полностью сконцентрирован на работе с «Эпицентром».

«Эпицентр» является для Нагорняка, по сути, первым серьезным опытом самостоятельной тренерской работы на клубном уровне. Начинал свой путь наставника Сергей в роли ассистента Мирона Маркевича в «Днепре», после – несколько лет работал со сборными Украины U-16, U-17, U-18 и U-19.

Примечательно, что собственники «Эпицентра» продолжали доверять Нагорняку после предыдущих неудачных попыток пробиться в УПЛ, и сейчас специалист отблагодарил их отличными результатами. В частности, подопечные Нагорняка на текущий момент имеют в активе 9-матчевую победную и 13-матчевую беспроигрышную серии в Первой лиге.

Что касается футболистов, то в составе «Эпицентра» нет звезд первой величины и легионеров, однако есть ряд вполне известных игроков, в том числе и с опытом выступлений в УПЛ. В частности, это 27-летний экс-голкипер «Александрии», «Ингульца» и «Черноморца» Олег Билык, а также 30-летний хавбек Евгений Запорожец (экс-«Ингулец» и «Оболонь»), 33-летний хавбек Владимир Танчик (экс-«Севастополь», «Олимпик», «Черноморец», «Карпаты» и «Днепр-1»), 32-летний хавбек Никита Полулях (экс-«Металлург» Донецк и «Верес»), 27-летний хавбек Егор Демченко (экс-«Металлург» Запорожье, «Колос» и «Металлист»), 23-летний форвард Даниил Кравчук (экс-«Ворскла» и «Ингулец»).

Впрочем, уже сейчас очевидно одно – для успешной адаптации в УПЛ и решения первоочередной задачи по сохранению прописки в элите на сезон-2025/26, «Эпицентру» потребуется провести большую селекционную и кадровую работу, которая и продемонстрирует, насколько серьезными являются амбиции Александра и Галины Герег в украинском клубном футболе и есть ли желание у владельцев клуба из Каменец-Подольского бросить вызов амбициозным коллегам из «Полесья», «Карпат», ЛНЗ, «Кривбасса», «Александрии», а в перспективе, возможно, и «Шахтера» с «Динамо»…