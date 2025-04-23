Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ
«Эпицентр» лидирует в турнирной таблице Первой лиги Украины
Лидер Первой лиги – футбольный клуб «Эпицентр» намерен построить новый стадион в Киеве, чтобы выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:
«Команда из Каменец-Подольского не сможет выступать в Хмельницком, потому что эта арена не соответствует требования. В ближайшей перспективе планируют играть матчи УПЛ в Тернополе – его рассматривают в качестве базового города.
Паралельно думают над тем, чтобы сделать ремонт и в Хмельницком. В перспективе владелец Александр Герега планирует построить новый стадион возле Киева», – рассказал Бурбас.
На данный момент «Эпицентр» является одним из главных претендентов на выход в Украинскую Прремьер-лигу. Клуб из Каменец-Подольского набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от ближайших преследователей составляет девять пунктов.
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