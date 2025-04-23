Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ

Лидер Первой лиги – футбольный клуб «Эпицентр» намерен построить новый стадион в Киеве, чтобы выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Команда из Каменец-Подольского не сможет выступать в Хмельницком, потому что эта арена не соответствует требования. В ближайшей перспективе планируют играть матчи УПЛ в Тернополе – его рассматривают в качестве базового города.

Паралельно думают над тем, чтобы сделать ремонт и в Хмельницком. В перспективе владелец Александр Герега планирует построить новый стадион возле Киева», – рассказал Бурбас.

На данный момент «Эпицентр» является одним из главных претендентов на выход в Украинскую Прремьер-лигу. Клуб из Каменец-Подольского набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от ближайших преследователей составляет девять пунктов.