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Украина. Первая лига
23 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:20
626
3

Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ

«Эпицентр» лидирует в турнирной таблице Первой лиги Украины

23 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:20
626
3
Клуб Первой лиги построит стадион возле Киева, чтобы выступать в УПЛ
Instagram. ФК Эпицентр

Лидер Первой лиги – футбольный клуб «Эпицентр» намерен построить новый стадион в Киеве, чтобы выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Команда из Каменец-Подольского не сможет выступать в Хмельницком, потому что эта арена не соответствует требования. В ближайшей перспективе планируют играть матчи УПЛ в Тернополе – его рассматривают в качестве базового города.

Паралельно думают над тем, чтобы сделать ремонт и в Хмельницком. В перспективе владелец Александр Герега планирует построить новый стадион возле Киева», – рассказал Бурбас.

На данный момент «Эпицентр» является одним из главных претендентов на выход в Украинскую Прремьер-лигу. Клуб из Каменец-Подольского набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от ближайших преследователей составляет девять пунктов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Footbulka
З будівництвом у них проблем точно не буде будматеріалів більше ніж достатньо 
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0
Falko
Так у Києві чи біля Києва? Казали про Київську область.
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0
BUKO_CV
та це треш буде)) ні щоб в західних областях створити спрожні клуби для бородьби в УПЛ а вони всі в Києві хочуть будуватись)) ЮКСА, ЕПІЦЕНТР там є ніщебродний Оболонь, ЛБ, для чого все це? 
помню до воєнний період)) на Буковину регулярно приходило 5к вболівальників в 1 лізі, а в УПЛ в деяких клубах по 2-3к
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-1
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