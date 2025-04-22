Победа Эпицентра, фартовый Ромариньо и голевое шоу в Ивано-Франковске

18-19 апреля состоялись поединки Первой лиги Украины. «Эпицентр», переиграв «Металлист 1925», продлил свою рекордную победную серию до семи матчей. Также в чемпионской группе победы одержали ЮКСА и «Кудровка». В группе на выживание дома победу отпраздновало «Прикарпатье», одолевшее «Диназ». Ниже команды с Вышгорода только «Кремень», который на этот раз разделил очки с «Подольем» Сергея Ковальца.

Капитаны тура

Евгений Селин, который вернулся на поле после травмы, удачно сыграл за ФК ЮКСА против «Металлиста». Экс-защитник сборной Украины во второй половине встречи отличился голом и тем самым помог своей команде одержать выездную победу со счетом 0:2.

Также Андрей Беженар, который играет под классической «десяткой», своим голом принес победу «Эпицентру» в матче против «Металлиста 1925».

Легионер тура

Во втором матче подряд сыграл за ФК ЮКСА бразилец Ромариньо, сын легендарного Ромарио. Как и в предыдущем туре он вышел на замену, только в этот раз на 88-й минуте. Пусть бразильский футболист и сыграл не так много, но все-таки с ним в составе команда из Киевской области снова оставила свои ворота «сухими» и во втором матче кряду взяла очка, одержав выездную победу над «Металлистом» со счетом 0:2.

Возвращение тура

«Кудровка» после ярких результатов в первом круге в первых двух турах этой весны не могла победить. И вот в поединке против «Агробизнеса» коллектив из Черниговской области снова сумел почувствовать вкус победы, взяв три очка. «Кудровка» выиграла встречу со счетом 0:2, благодаря голам Валерия Рогозинского и Никиты Теплякова.

Промахи тура

Лидер «Полтавы» Дмитрий Щербак на 22-й минуте встречи пробивал пенальти в ворота «Буковины» и попал в штангу. Также вингер «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко в поединке с «Эпицентром» исполнял одиннадцатиметровый, который отразил Олег Билык.

Гол тура

Было много красивых голов, но стоит выделить забитый мяч «Металлиста 1925». Харьковчане в матче с «Эпицентром» на 22-й минуте разыграли шикарную комбинацию в стиле «Барселоны». Рамик Гаджиев сделал длинный навес на Эрмира Рашицу, который головой в одно касание скинул мяч на Владлена Юрченко. Экс-полузащитник «Байера» также одним касанием элегантно переправил мяч в сетку ворот команды из Каменец-Подольского.

Камбэк тура

После пропущенного гола от Владлена Юрченко «Эпицентр» в лице Олега Билыка парировал пенальти, а затем сумел сделать еще и камбэк, выиграв встречу со счетом 2:1. Голами отличились Иван Бендера и Андрей Беженар. Так команде Сергея Нагорняка удалось переиграть подопечных Патрика ван Леувена.

Дубли тура

«Прикарпатье» выиграло у «Диназа» со счетом 4:2. Интересно, что команда из Ивано-Франковска выиграла встречу, благодаря двум дублям в исполнении Василия Цюцюры и Андрея Хомы.

Первый тайм тура

«Нива» на своем поле проиграла «Фениксу-Мариуполь» со счетом 2:3. Четыре гола этого поединка зрители увидели в первом тайме. На гол Валентина Напуды на 22-й минуте мариупольская команда ответила точными ударами до перерыва в исполнении Сергея Петько, Владислава Сидоренко и Руслана Буряка. «Нива» забила и во второй половине встречи усилиями Вадима Сидуна, но «Феникс-Мариуполь» все же удержал победный счет.

Голы в раздевалку тура

Сюда, безусловно, можно отнести забитые мячи Сидоренко и Буряка в ворота «Нивы». Но также стоит выделить гол от полузащитника «Виктории» Максима Бойко на 44 -й минуте. Этот забитый мяч позволил гостям одержать выездную победу над «Минаем» со счетом 0:1.

Чего ждать в следующем туре

27 апреля сойдутся в очном противостоянии «Виктория» и «Нива», которые в «Группе Выбывание» являются лидерами.

А центральным матчем и вишенкой на торте, который состоится 27 апреля, будет поединок между второй «Кудровкой» и первым «Эпицентром» в «Чемпионской Группе».

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 17 11 5 1 30 - 13 38 2 Кудровка 19 10 5 4 25 - 14 35 3 Полтава 19 9 6 4 29 - 19 33 4 Металлист 1925 19 9 5 5 24 - 14 32 5 ЮКСА 19 9 5 5 36 - 25 32 6 Агробизнес 17 9 2 6 17 - 17 29 7 Металлист 17 7 5 5 22 - 14 26 8 Буковина 17 6 6 5 14 - 14 24 Полная таблица