Победа Эпицентра, фартовый Ромариньо и голевое шоу в Ивано-Франковске
Обзор матчей Первой лиги
18-19 апреля состоялись поединки Первой лиги Украины. «Эпицентр», переиграв «Металлист 1925», продлил свою рекордную победную серию до семи матчей. Также в чемпионской группе победы одержали ЮКСА и «Кудровка». В группе на выживание дома победу отпраздновало «Прикарпатье», одолевшее «Диназ». Ниже команды с Вышгорода только «Кремень», который на этот раз разделил очки с «Подольем» Сергея Ковальца.
Капитаны тура
Евгений Селин, который вернулся на поле после травмы, удачно сыграл за ФК ЮКСА против «Металлиста». Экс-защитник сборной Украины во второй половине встречи отличился голом и тем самым помог своей команде одержать выездную победу со счетом 0:2.
Также Андрей Беженар, который играет под классической «десяткой», своим голом принес победу «Эпицентру» в матче против «Металлиста 1925».
Легионер тура
Во втором матче подряд сыграл за ФК ЮКСА бразилец Ромариньо, сын легендарного Ромарио. Как и в предыдущем туре он вышел на замену, только в этот раз на 88-й минуте. Пусть бразильский футболист и сыграл не так много, но все-таки с ним в составе команда из Киевской области снова оставила свои ворота «сухими» и во втором матче кряду взяла очка, одержав выездную победу над «Металлистом» со счетом 0:2.
Возвращение тура
«Кудровка» после ярких результатов в первом круге в первых двух турах этой весны не могла победить. И вот в поединке против «Агробизнеса» коллектив из Черниговской области снова сумел почувствовать вкус победы, взяв три очка. «Кудровка» выиграла встречу со счетом 0:2, благодаря голам Валерия Рогозинского и Никиты Теплякова.
Промахи тура
Лидер «Полтавы» Дмитрий Щербак на 22-й минуте встречи пробивал пенальти в ворота «Буковины» и попал в штангу. Также вингер «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко в поединке с «Эпицентром» исполнял одиннадцатиметровый, который отразил Олег Билык.
Гол тура
Было много красивых голов, но стоит выделить забитый мяч «Металлиста 1925». Харьковчане в матче с «Эпицентром» на 22-й минуте разыграли шикарную комбинацию в стиле «Барселоны». Рамик Гаджиев сделал длинный навес на Эрмира Рашицу, который головой в одно касание скинул мяч на Владлена Юрченко. Экс-полузащитник «Байера» также одним касанием элегантно переправил мяч в сетку ворот команды из Каменец-Подольского.
Камбэк тура
После пропущенного гола от Владлена Юрченко «Эпицентр» в лице Олега Билыка парировал пенальти, а затем сумел сделать еще и камбэк, выиграв встречу со счетом 2:1. Голами отличились Иван Бендера и Андрей Беженар. Так команде Сергея Нагорняка удалось переиграть подопечных Патрика ван Леувена.
Дубли тура
«Прикарпатье» выиграло у «Диназа» со счетом 4:2. Интересно, что команда из Ивано-Франковска выиграла встречу, благодаря двум дублям в исполнении Василия Цюцюры и Андрея Хомы.
Первый тайм тура
«Нива» на своем поле проиграла «Фениксу-Мариуполь» со счетом 2:3. Четыре гола этого поединка зрители увидели в первом тайме. На гол Валентина Напуды на 22-й минуте мариупольская команда ответила точными ударами до перерыва в исполнении Сергея Петько, Владислава Сидоренко и Руслана Буряка. «Нива» забила и во второй половине встречи усилиями Вадима Сидуна, но «Феникс-Мариуполь» все же удержал победный счет.
Голы в раздевалку тура
Сюда, безусловно, можно отнести забитые мячи Сидоренко и Буряка в ворота «Нивы». Но также стоит выделить гол от полузащитника «Виктории» Максима Бойко на 44 -й минуте. Этот забитый мяч позволил гостям одержать выездную победу над «Минаем» со счетом 0:1.
Чего ждать в следующем туре
27 апреля сойдутся в очном противостоянии «Виктория» и «Нива», которые в «Группе Выбывание» являются лидерами.
А центральным матчем и вишенкой на торте, который состоится 27 апреля, будет поединок между второй «Кудровкой» и первым «Эпицентром» в «Чемпионской Группе».
|Плей-офф за повышение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|17
|11
|5
|1
|30 - 13
|38
|2
|Кудровка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|3
|Полтава
|19
|9
|6
|4
|29 - 19
|33
|4
|Металлист 1925
|19
|9
|5
|5
|24 - 14
|32
|5
|ЮКСА
|19
|9
|5
|5
|36 - 25
|32
|6
|Агробизнес
|17
|9
|2
|6
|17 - 17
|29
|7
|Металлист
|17
|7
|5
|5
|22 - 14
|26
|8
|Буковина
|17
|6
|6
|5
|14 - 14
|24
|Плей-офф за понижение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|19
|7
|7
|5
|26 - 14
|28
|2
|Нива Тернополь
|18
|6
|5
|7
|23 - 22
|23
|3
|Феникс-Мариуполь
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|4
|Прикарпатье
|18
|5
|6
|7
|21 - 22
|21
|5
|Минай
|18
|5
|5
|8
|15 - 24
|20
|6
|Металлург Зп
|19
|4
|7
|8
|18 - 26
|19
|7
|Подолье
|18
|3
|7
|8
|15 - 22
|16
|8
|Диназ
|19
|3
|4
|12
|15 - 39
|13
|9
|Кремень
|20
|3
|4
|13
|14 - 36
|13
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале немецкого пятисотника
Диего Симеоне покинет «Атлетико»
Цікаво буде у наступному сезоні