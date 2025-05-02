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Первая лига
ЮКСА
02.05.2025 15:00 – FT 0 : 1
Эпицентр
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Украина. Первая лига
02 мая 2025, 16:59 | Обновлено 02 мая 2025, 17:16
2038
4

ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ

Эпицентр вышел в элитный дивизион

02 мая 2025, 16:59 | Обновлено 02 мая 2025, 17:16
2038
4
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ФК Эпицентр

Эпицентр в матче чемпионской группы Первой лиги обыграл команду ЮКСА и выиграл 9 кряду раз, а также продлил серию встреч с забитыми голами до 15.

Команда Сергея Нагорняка набрала 44 очка и гарантировала себе выход в УПЛ. Эпицентр опережает Полтаву на 12 очков и Металлист 1925 на 13 пунктов.

Перед сезоном 2024/25 Эпицентр проиграл переходные матчи за право выйти в УПЛ, теперь оформил прямой выход в элиту.

Первая лига. Чемпионская группа. 5-й тур

ЮКСА – Эпицентр 0:1
Гол: Кравчук, 45

Группа выбывание

Подолье – Металлург Запорожье 2:3
Голы: Савин, 10, Профатило, 90+1 – Близниченко, 27, 76, Фальковский, 36

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Mark4854590
Буде цікаво подивитись на трансфери команди влітку.
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+1
😼
Цікаво буде у наступному сезоні з новими командами.
Вітаю Епіцентр.
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0
kadaad
Очередное недоразумение в высшей лиге?
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-6
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