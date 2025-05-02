ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
Эпицентр вышел в элитный дивизион
Эпицентр в матче чемпионской группы Первой лиги обыграл команду ЮКСА и выиграл 9 кряду раз, а также продлил серию встреч с забитыми голами до 15.
Команда Сергея Нагорняка набрала 44 очка и гарантировала себе выход в УПЛ. Эпицентр опережает Полтаву на 12 очков и Металлист 1925 на 13 пунктов.
Перед сезоном 2024/25 Эпицентр проиграл переходные матчи за право выйти в УПЛ, теперь оформил прямой выход в элиту.
Первая лига. Чемпионская группа. 5-й тур
ЮКСА – Эпицентр 0:1
Гол: Кравчук, 45
Группа выбывание
Подолье – Металлург Запорожье 2:3
Голы: Савин, 10, Профатило, 90+1 – Близниченко, 27, 76, Фальковский, 36
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