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Первая лига
ЮКСА
02.05.2025 15:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
02 мая 2025, 12:45 | Обновлено 02 мая 2025, 12:47
24
0

ЮКСА – Эпицентр, Подолье – Металлург. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

02 мая 2025, 12:45 | Обновлено 02 мая 2025, 12:47
24
0
ЮКСА – Эпицентр, Подолье – Металлург. Смотреть онлайн LIVE
ФК Подолье

2 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 2 мая 2025

  • 12:30. Подолье Хмельницкий – Металлург Запорожье
  • 15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

12:30. Подолье Хмельницкий – Металлург Запорожье

15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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