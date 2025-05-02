ЮКСА – Эпицентр, Подолье – Металлург. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
2 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 2 мая 2025
- 12:30. Подолье Хмельницкий – Металлург Запорожье
- 15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (выбывание)
12:30. Подолье Хмельницкий – Металлург Запорожье
15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский
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