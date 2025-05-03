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Украина. Первая лига
03 мая 2025, 09:51 | Обновлено 03 мая 2025, 09:59
97
0

ЮКСА – Эпицентр – 0:1. Оформили выход в УПЛ. Видео гола и обзор матча

Команда Сергея Нагорняка одержала очередную победу

03 мая 2025, 09:51 | Обновлено 03 мая 2025, 09:59
97
0
ЮКСА – Эпицентр – 0:1. Оформили выход в УПЛ. Видео гола и обзор матча
ФК Эпицентр

В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся поединок ЮКСА – «Эпицентр». Встреча завершилась минимальной победой команды гостей.

У «Эпицентра» была возможность досрочно оформить выход в УПЛ чем команда и воспользовалась. Победу подопечным Нагорняка принес Даниил Кравчук, реализовав пенальти на 45-й минуте.

После победы над ЮКСА в активе «Эпицентра» 44 очка. Команда уже точно не опустится ниже второго места.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 2 мая

ЮКСА Тарасовка – «Эпицентр» Камянец-Подольский – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 45 (с пенальти).

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Эпицентр Каменец-Подольский ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Сергей Нагорняк Даниил Кравчук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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