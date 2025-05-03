ЮКСА – Эпицентр – 0:1. Оформили выход в УПЛ. Видео гола и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся поединок ЮКСА – «Эпицентр». Встреча завершилась минимальной победой команды гостей.

У «Эпицентра» была возможность досрочно оформить выход в УПЛ чем команда и воспользовалась. Победу подопечным Нагорняка принес Даниил Кравчук, реализовав пенальти на 45-й минуте.

После победы над ЮКСА в активе «Эпицентра» 44 очка. Команда уже точно не опустится ниже второго места.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 2 мая

ЮКСА Тарасовка – «Эпицентр» Камянец-Подольский – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 45 (с пенальти).

Видео гола и обзор матча

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