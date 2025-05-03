ЮКСА – Эпицентр – 0:1. Оформили выход в УПЛ. Видео гола и обзор матча
Команда Сергея Нагорняка одержала очередную победу
В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся поединок ЮКСА – «Эпицентр». Встреча завершилась минимальной победой команды гостей.
У «Эпицентра» была возможность досрочно оформить выход в УПЛ чем команда и воспользовалась. Победу подопечным Нагорняка принес Даниил Кравчук, реализовав пенальти на 45-й минуте.
После победы над ЮКСА в активе «Эпицентра» 44 очка. Команда уже точно не опустится ниже второго места.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 2 мая
ЮКСА Тарасовка – «Эпицентр» Камянец-Подольский – 0:1
Гол: Даниил Кравчук, 45 (с пенальти).
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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