Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ

В матче 5-го тура Чемпионской группы Первой лиги Эпицентр одержал победу над ЮКСА со счетом 1:0.

Команда Сергея Нагорняка досрочно обеспечила себе повышение к УПЛ, поскольку даже теоретически не финиширует ниже топ-2.

Победный гол был забит в конце первого тайма по пенальти. Даниил Кравчук реализовал одиннадцатиметровый удар, он является лучшим бомбардиром сезона (12 голов)

Эта победа позволила «Эпицентру» стать первой командой, повысившейся до УПЛ в сезоне 2024/25.

В следующем матче против СК Полтавы даже ничья обеспечит команде Нагорняка первое место в Первой лиге.

Первая лига. 2 мая 2025

15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 45 (пен)

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)