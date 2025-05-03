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Украина. Первая лига
03 мая 2025, 07:41 | Обновлено 03 мая 2025, 08:24
534
0

Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ

Команда Сергея Нагорняка по итогам турнира окажется не ниже топ-2

03 мая 2025, 07:41 | Обновлено 03 мая 2025, 08:24
534
0
Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ
ФК Эпицентр

В матче 5-го тура Чемпионской группы Первой лиги Эпицентр одержал победу над ЮКСА со счетом 1:0.

Команда Сергея Нагорняка досрочно обеспечила себе повышение к УПЛ, поскольку даже теоретически не финиширует ниже топ-2.

Победный гол был забит в конце первого тайма по пенальти. Даниил Кравчук реализовал одиннадцатиметровый удар, он является лучшим бомбардиром сезона (12 голов)

Эта победа позволила «Эпицентру» стать первой командой, повысившейся до УПЛ в сезоне 2024/25.

В следующем матче против СК Полтавы даже ничья обеспечит команде Нагорняка первое место в Первой лиге.

Первая лига. 2 мая 2025

15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 45 (пен)

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу статистические расклады Сергей Нагорняк Даниил Кравчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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