Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ
Команда Сергея Нагорняка по итогам турнира окажется не ниже топ-2
В матче 5-го тура Чемпионской группы Первой лиги Эпицентр одержал победу над ЮКСА со счетом 1:0.
Команда Сергея Нагорняка досрочно обеспечила себе повышение к УПЛ, поскольку даже теоретически не финиширует ниже топ-2.
Победный гол был забит в конце первого тайма по пенальти. Даниил Кравчук реализовал одиннадцатиметровый удар, он является лучшим бомбардиром сезона (12 голов)
Эта победа позволила «Эпицентру» стать первой командой, повысившейся до УПЛ в сезоне 2024/25.
В следующем матче против СК Полтавы даже ничья обеспечит команде Нагорняка первое место в Первой лиге.
Первая лига. 2 мая 2025
15:00. ЮКСА Тарасовка – Эпицентр Камянец-Подольский – 0:1
Гол: Даниил Кравчук, 45 (пен)
Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)
Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)
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