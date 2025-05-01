В пятницу, 2 мая состоится матч чемпионской группы Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Эпицентром». Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

ЮКСА

После 18 игр команда занимает 7 место в группе и имеет в активе 26 очков. От зоны переходных матчей за выход в УПЛ клуб отделяет 3 очка, так что у коллектива до сих пор есть неплохие шансы на повышение. Из Кубка Украины «ЮКСА» вылетела в 1/8 после разгромного поражения против «Александрии» со счетом 1:4.

Эпицентр

Каменец-подольская команда является безоговорочным лидером чемпионата в этом сезоне. Сейчас клуб находится на 1-й позиции в лиге, а отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 9 очков. Во втором круге коллектив еще ни разу не терял очков – 4 победы в 4 матчах. Из кубка «Эпицентр» вылетел еще в 1/64 от «Скалы 1911».

Личные встречи

В официальных поединках команды встречались всего 1 раз – 5 апреля этого года в матче 1-го тура весеннего круга чемпионата. Безумная игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подолян.

Интересные факты

«Эпицентр» не проигрывает уже в 12 официальных матчах подряд. В последний раз команда уступала «Агробизнесу» еще в сентябре 2024 года.

«ЮКСА» имеет самую плохую оборону в чемпионской группе – 28 пропущенных голов за 18 игр. Другие команды (кроме «Агробизнеса») не пропускали более 18 мячей.

«Эпицентр» забил 31 гол в этом сезоне Первой лиги - лучший показатель чемпионата. «ЮКСА» по этой статистике находится на 2-м месте и имеет 30 забитых мячей.

«ЮКСА» не может выиграть в домашнем матче уже 7 игр подряд. Последняя победа «в своих стенах» состоялась еще в сентябре прошлого года в поединке против «Диназа».

Возможные стартовые составы

ЮКСА: Чеботарев – Козыренко, Селин, Спиваков, Ефимец – Асасио, Евдокимов, Сытников, Татарков – Геррейро – Паглиарини

Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Кристин – Запорожец, Миронюк – Ляшенко, Беженар, Кристин – Кравчук

Прогноз

В этой игре встретятся две лучшие атакующие команды лиги, и ожидается большое количество забитых голов. Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.59

Прогноз Sport.ua ЮКСА Эпицентр Обе забьют 1.59 Сделать ставку

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