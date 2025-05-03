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Премьер-лига
Верес
03.05.2025 18:00 – FT 0 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 19:58 | Обновлено 03 мая 2025, 20:50
1753
15

Это похоже на спасение. Оболонь в эмоциональном матче одолела Верес

Команда Шищенко отдалилась от зоны переходных матчей на четыре очка

03 мая 2025, 19:58 | Обновлено 03 мая 2025, 20:50
1753
15
Это похоже на спасение. Оболонь в эмоциональном матче одолела Верес
УПЛ

В Ровно состоялся поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Верес» и «Оболонь». Киевская команда ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Но в очередной дуэли чемпионата «пивоварам» нужно было решать непростую задачу, ведь «красно-черные» демонстрируют довольно уверенную игру на своем поле. Ровенчане подошли к сегодняшнему противостоянию с десятиматчевой беспроигрышной домашней серией, а в 2025-м году «Верес» в Ровно исключительно обыгрывал своих соперников в чемпионате.

В начале поединка ровенчане завладели территориальным преимуществом, пытаясь с первых минут оказывать давление на штрафную соперников. И «красно-черные» совершили несколько перспективных подходов к воротам «Оболони», которые, впрочем, не завершились по-настоящему голевыми моментами. Киевляне своими атаками отвечали крайне редко, сконцентрировавшись на оборонительных действиях.

С течением времени «пивовары» сумели отвести игру от своей штрафной, а один из выпадов гостей завершился неприятностями для «Вереса». После передачи на ход от Устименко Тарануха из пределов штрафной пушечным ударом отправил мяч в ворота.

Ровенчане снова начали искать пути к воротам соперников, и Марченко продемонстрировал реакцию после удара Дахновского. Но всплеск активности хозяев погасил довольно неоднозначный эпизод. Куция упал перед штрафным соперников после единоборства с Черненко, и арбитр показал игроку «Вереса» желтую карточку за симуляцию, которая стала для него второй в матче. Надежды на ВАР у «красно-черных» не было: обоснованность желтых карточек системой не проверяется. Так команда Олега Шандрука осталась в меньшинстве.

На этом проблемы «Вереса» в первом тайме не завершились. «Пивовары» провели еще одну результативную атаку. С ударом Стасюка Кожухарь справился, но Ильин добил мяч в ворота.

Несмотря на численный перевес соперников, ровенчане агрессивно начали вторую половину встречи. И одна из атак хозяев завершилась фолом Приймака на Степанюке перед штрафным «Оболони». Арбитр показал провинившемуся футболисту желтую карточку, хотя ровенчане требовали более жесткого наказания. Но после просмотра видеоповтора арбитр Кубряк не изменил свое решение. Отметим, что эмоции в матче накалились до предела, и это приводило к довольно жестким стыкам.

«Красно-черные» усердно старались исправить ситуацию, пытаясь интенсивно перемещать мяч на половине поля соперников. Именно на усиление атаки «Вереса» были направлены замены: на поле вышли Луан, Гайдучик и Венделл. Но «пивовары» не забывали отвечать своими выпадами. Один из них завершился ударом Груши, с которым справился Кожухарь. Шанс вернуть свою команду в игру упустил Венделл, который под углом ворвался в штрафную и не пробил Марченко.

Финальный свисток зафиксировал важную победу «пивоваров», которые увеличили отрыв от зоны переходных матчей. В следующем туре «Оболонь» будет принимать ЛНЗ, а ровенчане проведут гостевой поединок против «Руха».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Протасевич – 6,0, Гайдучик – 6,0, Луан – 6,0, Венделл – 5,5, Шевченко – б/о.

«Оболонь» (замены): Близиниченко – 6,0, Бычек – 6,0, Груша – 6,0, Мороз – б/о, Слободян – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Верес» – «Оболонь» - 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42

Предупреждения: Куция, 18, Годя, 24, Шарай, 50, Кожухарь, 86, Харатин, 88, Венделл, 90+2 – Приймак, 46, Устименко, 50, Тарануха, 52, Груша, 85

Удаления: Куция, 34 (второе предупреждение), Когут, 37 (неспортивное поведение / не на поле)

«Верес»: Кожухарь – Смиян (Шевченко, 80), Вовченко, Гончаренко, Куция – Харатин, Клец (Венделл, 67) – Дахновский, Шарай (Луан, 62) – Степанюк (Гайдучик, 62), Годя (Протасевич, 46).

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко (Груша, 57), Курко (Мороз, 73), Витенчук (Слободян, 80) – Тарануха (Бычек, 57), Устименко (Близниченко, 57).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 11 (5) – 11 (5)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 0 – 0.

ВЕРЕС - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Павло
Верес збирався злити гру за бабло, тому дуже засмутився, що пролетів безкоштовно 
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+2
😼
Вітаю Оболонь
Команда під таким негативом грала, витримали і головне виграли. Сергій Шищенко красава👏
 Футболістам Вереса до психіатру усією командою.
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+2
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Burevestnik
дивився лише 30 хвилин, ба коментатор це якесь ....о
не писатиму яке    бо забанять.
Оболонь з перемогою, головне ще попереду.
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+2
Gargantua81
в этом матче Верес боролся, но после договорняка с Ворсклой просто не смогли настроиться. 
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0
Singularis
Надо команду Верес и стадион оштрафовать и лишить пары домашних матчей.
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-1
Remark
Це вже схоже на страву «український хот-дог» 🌭
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-1
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️З УКРАЇНОЮ
Не вболівав тут за жодну з команд, але круто, що Мурлиці сподобалось!
.
Це найщасливіші моменти❗
😺Твої зустрічати коменти❗❤️
А коли радієш:
Коменти - наче муркотіння!❗
Серце моє грієш:
Душі мов сонячне проміння❗☀️ 😊
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-2
fordima
Побачив результат 0:2 онлайн, побіг до телевізора, але Оболонь включила режим ригачки як вони вміють, як тільки я дивлюся. Улюблений клюб, йопт 
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-4
C.Пеклов
Хай оболонь розкаже за скільки підкупили суддю.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Базар Лига как говорил лопоухий Алёша Белик.
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-7
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