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Премьер-лига
Верес
03.05.2025 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 08:24 |
52
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Верес – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенской команде не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки, «пивовары» же ей только завидуют

03 мая 2025, 08:24 |
52
0
Верес – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 3 апреля, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

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Верес

«Верес» сейчас относится к тем коллективам, которые можно назвать крепкими середняками. Они не вылетят и не попадут в еврокубки, но именно их обилие делает чемпионат конкурентным. К таким командам в этом сезоне, кроме ровенской команды, можно отнести, пожалуй, только «Заря», ЛНЗ и «Рух», поскольку «Колос» и «Ворскла» периодически бывали или находятся в подвале таблицы.

Восстановился после травмы основной правый защитник Куция, но и его возвращение не помогло выиграть у кризисной «Ворсклы». Согласитесь, в связи с текущей формой подопечных Максимова их победа со счетом 3:0 над «Вересом» в 26-м туре воспринималась как сенсация. Причиной того поражения наставник «Верес» Шандрук назвал проигранные единоборства и неудобное поле.

Жаль, конечно, что речь зашла о борьбе и характере, очень грустно и безнадежно выглядит чемпионат, когда вместо игры в футбол обсуждается борьба.

Оболонь

«Оболонь» сейчас находится на 11 месте. Конечно, это даже не зона переходных матчей, но команды снизу так и мечтают сбросить пивоваров « по ступеням таблицы вниз, поэтому борьба в последних турах будет ожесточенной.

В последних двух матчах «Оболонь» разгромно уступила «Динамо» и не удержала ничью с «Карпатами», пропустив в добавленное время. А до этого были две победы подряд, минимально были преодолены «Ингулец» и «Черноморец». Благодаря таким результатам наставник киевлян попал в номинацию на звание лучшего тренера апреля в УПЛ.

Сергей Шищенко четко очертил задачи команды на оставшиеся матчи: «Наша главная задача — сохранить место в Премьер-Лиге. Первый шаг — не вылететь напрямую. Второй — не попасть в стыковые матчи. Мы думаем только об этом».

Статистика встреч

Дев'раз между собой играли соперники и еще ни разу не побеждала «Оболонь», сыграв вничью четыре матча и проиграв остаток с разницей мячей 2:10.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухар – Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко – Луан, Харатин, Клец, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

«Оболонь»: Марченко – Ильин, Дубко, Приймак, Карась, Стасюк –Виттенчук, Курко, Бычек, Груша – Устименко

Прогноз на противостояние

Вряд ли команды будут много забивать, традиционно сделав ставку на то, чтобы не пропустить. Поэтому счет 1:1 выглядит вполне закономерным.

Прогноз Sport.ua
Верес
3 мая 2025 -
18:00
Оболонь
1:1 5.70 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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