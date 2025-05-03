Верес – Оболонь – 0:2. Победа пивоваров. Видео голов и обзор матча

В субботу, 3 мая, проходил матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играли на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Верес – Оболонь – 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42