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Премьер-лига
Верес
03.05.2025 18:00 – FT 0 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 20:27 | Обновлено 03 мая 2025, 21:03
1382
0

Верес – Оболонь – 0:2. Победа пивоваров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2025, 20:27 | Обновлено 03 мая 2025, 21:03
1382
0
Верес – Оболонь – 0:2. Победа пивоваров. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь. Оболонь Арена

В субботу, 3 мая, проходил матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играли на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Верес – Оболонь – 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Оболонь).
36’
Богдан Когут (Верес) получает красную карточку.
34’
Георгий Куция (Верес) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Оболонь Киев видео голов и обзор Верес - Оболонь
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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