В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 18:00.

Команда Сергея Шищенка еще не гарантировала себе спокойное завершение сезона, а коллектив Олега Шандрука, если будет проваливаться также, как в игре против «Ворсклы» в прошлые выходные (0:3), уже досрочно завершил для себя сезон. Но теперь «красно-черные» играют дома, и раньше это подталкивало их к большим достижениям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Верес Оболонь Обе забьют 2.07 Сделать ставку

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