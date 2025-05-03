Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 18:00.
Команда Сергея Шищенка еще не гарантировала себе спокойное завершение сезона, а коллектив Олега Шандрука, если будет проваливаться также, как в игре против «Ворсклы» в прошлые выходные (0:3), уже досрочно завершил для себя сезон. Но теперь «красно-черные» играют дома, и раньше это подталкивало их к большим достижениям.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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