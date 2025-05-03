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Черноморец
03.05.2025 13:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:57 | Обновлено 03 мая 2025, 15:34
1467
16

Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем

Команде Кучера будет почти нереально спастись от вылета в таком графике

03 мая 2025, 14:57 | Обновлено 03 мая 2025, 15:34
1467
16
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
ФК Шахтер

«Шахтер» практически сразу же добился тотального доминирования на поле и повел масштабную осаду ворот «Черноморца». Это не удивило и было, в принципе, ожидаемо, если брать во внмание диаметрально противоположные турнирные места команд. Исходя из такого старта, не удивило и то, что по итогам первого тайма «горняки» нанесли по воротам «моряков» 10 ударов, а те ответили только тремя попытками добиться успеха. Пять раз мяч после ударов футболистов «Шахтера» летел в створ ворот одесситов, у которых оказалась только одна прицельная угроза. Дополнял картину доминирования подопечных Марино Пушича их перевес по угловым – пять против ни одного у футболистов «Черноморца».

В общем, первые 45 минут встречи «оранжево-черным» дались, но отнюдь не удались, ведь команды ушли отдыхать при стартовых нулях на табло. Этот результат был на руку одесситам и свидетельствовал о том, что они свою миссию на поединок пока не проваливают. Не проваливался и «Шахтер», но положительного для себя результата на экваторе матча он не имел.

Мог иметь, но не имел. На 38-й минуте Артему Бондаренко удалось после разрезающего паса от Дмитрия Крыськива улучить момент для точного удара и точно пробить под перекладину ворот Артура Рудько. Впрочем, хавбек «Шахтера» даже не успел порадоваться – помощник арбитра сразу же зафиксировал у него офсайд. Вскоре после этого был хороший, но неточный удар в исполнении Невертона, а в начале матче была неудачная попытка отличиться от Элиаса, на 30-й минуте Рудько парировал мяч после неприятного удара от Педриньо, а за несколько минут до незасчитанного гола Бондаренко точно в руки Рудько с линии пробивал Марлон. У одесситов была одна толковая атака, которую на 23-й минуте неточным ударом головой завершил Ермаков.

Все, что не удалось «горнякам» до перерыва, они воплотили в жизнь во втором тайме. Уже на 55-й минуте счет стал в их пользу – 1:0. Бондаренко со штрафного пробил… точно в спину Богдана Бутко, после чего сфера застала врасплох Рудько.

Забитый мяч заметно раскрепостил футболистов «Шахтера» и после определенной подготовки они еще два раза кряду пробили оборону «моряков». Оба гола забил Невертон, который блеснул своим индивидуальным мастерством. 3:0 на 75-й минуте сомнений в исходе матча уже не вызывало. Подопечные Пушича спокойно и хладнокровно довели встречу до финального свистка.

ФК Шахтер. Невертон

Добившись результативнеой победы, «оранжево-черные» довели свою текущую голевую серию до семи матчей (18 голов). А вот одесситы имеют сериал из 16 игр без ничьих (2 победы, 14 поражений). И все идет к тому, что «Черноморец» новую кампанию начнет уже не в УПЛ.

«Шахтер» в турнирной таблице сезона-2024/2025 занимает третье место с 57 очками. Выше него «Динамо» (64 пункта) и «Александрия» (60 очков), которые в 27-м туре еще не играли. У «моряков» 18 баллов и последняя, 16-я позиция.

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Шевцов – 6,5, Безбородько – 6,0, Габелок – 6,0, Райан – б/о, Янаков – б/о.

«Шахтер» (замены): Педриньйо Азеведо – 6,0, Эгиналду – 6,0, Назарина – б/о, Алиссон – б/о, Швед – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Предупреждения: Билошевский, 65 – Азарови, 56

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Ракицкий (Безбородько, 69), Ермаков, Жаржу, Кисель (Райан, 77) – Сигеев (Габелок, 69), Билошевский, Лацабидзе (Шевцов, 46) – Мустафаев (Янаков, 77), Хобленко.

«Шахтер»: Фесюн – Азарови (Педриньо Азеведо, 70), Грам, Бондарь, Винисиус – Марлон (Назарина, 76), Крыськив, А. Бондаренко – Невертон (Швед, 78), Элиас (Эгиналду, 70), Педриньо да Силва (Алиссон, 76).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 4 (1) – 19 (8)
Угловые: 0 – 7
Оффсайды: 0 – 3.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 16
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Burevestnik
за такий чудовий матч команді ШД треба
достроково вручити бронзові медалі!!!!!!!

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+9
serhiy
Неймовірний матч з аутсайдером і то мучилися перший тайм ). 
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+5
Сказки ДАмбаса
Интересно сколько получили игроки Беломорца за этот позорный слив?
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+4
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alex belogubko
опять привезли себе гол от Бутко--не ставьте Рудько нигер лучше --вам осталось ещё проиграть 3 матча и 1 лига с 16 места при 22 проиграных матчах--анти рекорд на всю Украину
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+4
Remark
Як не дивно би звучало, але Шахтар розгромив притулок сепарів.
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+4
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easterly
Хто дивився це Шапіто? Як грали два 💩?
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+1
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Отаман
Дуже добре
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-5
Лига
На изи молодцы ! Чемпионат уже проигран, главное к финалу кубка хорошо подготовиться и без травм
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-5
New Zealander
Чудова перемога. Радий за Невертона 
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-6
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️З УКРАЇНОЮ
Не виграла синьо-жовта🏒🧊🇺🇦 збірна, то перемогли хоча б СИНЬО-ЖОВТІ сьогодні ГІРНИКИ❗⚒️💙💛 Маленька крапелька радості, яка все одно не розбавить гіркоти моря сліз від невдачі хокеїстів...😢😭😭😭😭😭
Але ще є шанси, хоч і примарні... Вірмо до кінця! ✊
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-6
_9Quantum19_
Невертон нагадав про гол Тайсона за "Металіст" у ворота "Сошо". Вийшло гарно.
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-7
_9Quantum19_
Непогано. Вельми непогано.🇺🇦🔥🧡🖤💙💛
Ответить
-7
Пoлковник
Славься родной Шахтёр☝️
Ответить
-11
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