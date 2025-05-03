Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем

«Шахтер» практически сразу же добился тотального доминирования на поле и повел масштабную осаду ворот «Черноморца». Это не удивило и было, в принципе, ожидаемо, если брать во внмание диаметрально противоположные турнирные места команд. Исходя из такого старта, не удивило и то, что по итогам первого тайма «горняки» нанесли по воротам «моряков» 10 ударов, а те ответили только тремя попытками добиться успеха. Пять раз мяч после ударов футболистов «Шахтера» летел в створ ворот одесситов, у которых оказалась только одна прицельная угроза. Дополнял картину доминирования подопечных Марино Пушича их перевес по угловым – пять против ни одного у футболистов «Черноморца».

В общем, первые 45 минут встречи «оранжево-черным» дались, но отнюдь не удались, ведь команды ушли отдыхать при стартовых нулях на табло. Этот результат был на руку одесситам и свидетельствовал о том, что они свою миссию на поединок пока не проваливают. Не проваливался и «Шахтер», но положительного для себя результата на экваторе матча он не имел.

Мог иметь, но не имел. На 38-й минуте Артему Бондаренко удалось после разрезающего паса от Дмитрия Крыськива улучить момент для точного удара и точно пробить под перекладину ворот Артура Рудько. Впрочем, хавбек «Шахтера» даже не успел порадоваться – помощник арбитра сразу же зафиксировал у него офсайд. Вскоре после этого был хороший, но неточный удар в исполнении Невертона, а в начале матче была неудачная попытка отличиться от Элиаса, на 30-й минуте Рудько парировал мяч после неприятного удара от Педриньо, а за несколько минут до незасчитанного гола Бондаренко точно в руки Рудько с линии пробивал Марлон. У одесситов была одна толковая атака, которую на 23-й минуте неточным ударом головой завершил Ермаков.

Все, что не удалось «горнякам» до перерыва, они воплотили в жизнь во втором тайме. Уже на 55-й минуте счет стал в их пользу – 1:0. Бондаренко со штрафного пробил… точно в спину Богдана Бутко, после чего сфера застала врасплох Рудько.

Забитый мяч заметно раскрепостил футболистов «Шахтера» и после определенной подготовки они еще два раза кряду пробили оборону «моряков». Оба гола забил Невертон, который блеснул своим индивидуальным мастерством. 3:0 на 75-й минуте сомнений в исходе матча уже не вызывало. Подопечные Пушича спокойно и хладнокровно довели встречу до финального свистка.

ФК Шахтер. Невертон

Добившись результативнеой победы, «оранжево-черные» довели свою текущую голевую серию до семи матчей (18 голов). А вот одесситы имеют сериал из 16 игр без ничьих (2 победы, 14 поражений). И все идет к тому, что «Черноморец» новую кампанию начнет уже не в УПЛ.

«Шахтер» в турнирной таблице сезона-2024/2025 занимает третье место с 57 очками. Выше него «Динамо» (64 пункта) и «Александрия» (60 очков), которые в 27-м туре еще не играли. У «моряков» 18 баллов и последняя, 16-я позиция.

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Шевцов – 6,5, Безбородько – 6,0, Габелок – 6,0, Райан – б/о, Янаков – б/о.

«Шахтер» (замены): Педриньйо Азеведо – 6,0, Эгиналду – 6,0, Назарина – б/о, Алиссон – б/о, Швед – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Предупреждения: Билошевский, 65 – Азарови, 56

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Ракицкий (Безбородько, 69), Ермаков, Жаржу, Кисель (Райан, 77) – Сигеев (Габелок, 69), Билошевский, Лацабидзе (Шевцов, 46) – Мустафаев (Янаков, 77), Хобленко.

«Шахтер»: Фесюн – Азарови (Педриньо Азеведо, 70), Грам, Бондарь, Винисиус – Марлон (Назарина, 76), Крыськив, А. Бондаренко – Невертон (Швед, 78), Элиас (Эгиналду, 70), Педриньо да Силва (Алиссон, 76).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 4 (1) – 19 (8)

Угловые: 0 – 7

Оффсайды: 0 – 3.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C