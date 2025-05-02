Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Черноморец
03.05.2025 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:27 | Обновлено 02 мая 2025, 12:28
104
0

Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между командами в таблице сезона пропасть в 36 очков. Возможна ли интрига?

02 мая 2025, 12:27 | Обновлено 02 мая 2025, 12:28
104
0
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В субботу, 3 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», начало – в 13:00.

«Черноморец»

Одесская команда продолжает борьбу за выживание в нынешней Украинской Премьер-лиге, но пока она в ней проигрывает. В первую очередь, конкурентам, которые не хотят оказаться после 30-го тура сезона среди двух главных неудачников кампании и напрямую отправиться в Первую лигу. Сейчас именно «Черноморец» идет последним, имея 18 очков. На одну позицию выше него находится «Ингулец», у которого 20 пунктов. До «Ворсклы» и «Левого Берега», которые занимают переходные 13-ю и 14-ю позиции, одесситам соответственно 6 и 5 очков.

В такой турнирной ситуации каждое очко для «Черноморца» сродни глотку живительного воздуха. В трех последних матчах команда Александра Кучера ничего не набрала, проиграв по очереди «Оболони» (0:1), «Вересу» (1:2) и «Руху» (1:2). До этой серии у одесситов была победа над ЛНЗ (1:0), датированная 5 апреля.

Предстоящая игра будет особенной для наставника «Черноморца» Кучера и защитника команды Ярослава Ракицкого. Они будут противостоять своего бывшему клубу - «Шахтера». Смогут экс-команду чем-то удивить? Скорее всего, нет. Особенно это относиться к Ракицкому, который после возобновления карьеры в Одессе провел только 5 матчей, сделал один ассист, но команда в этих поединках пропустила суммарно 9 голов.

Против «Шахтера» одесситам не поможет Скиба. Он дисквалифицирован, а значит, у Ракицкого в центре обороны будет другой партнер.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» в предыдущем туре упустил победу над «Динамо» (2:2) в номинально домашнем матче, в котором вел в счете 2:0 после первого тайма. Этот результат, по сути, окончательно перечеркнул все надежды «горняков» на чемпионство в нынешней УПЛ. Теперь у команды Марино Пушича остались лишь две цели: первая – взять Кубок Украины, где предстоит финал с тем же «Динамо», а вторая – настичь «Александрию» в таблице УПЛ и финишировать на второй позиции.

Сейчас «Шахтер» отстает от «горожан» на 6 пунктов, а вперед только 4 поединка. Потери очков на такой спринтерской дистанции запрещены, иначе в будущем сезоне дончане гарантированно останутся без Лиги чемпионов, к которой уже основательно привыкли.

Мотивировать футболистов «Шахтера» на предстоящий матч с «Черноморцем» должна и серия из двух игр без побед. Перед Классическим с «Динамо» дончане попали под каток «Колоса» и проиграли ему со счетом 2:4.

«Мы будем продолжать бороться до конца. Как я уже говорил, все закончится только тогда, когда действительно закончится. У нас должен быть такой настрой. Потому что впереди много игр, и особенно финал Кубка Украины, который, если честно, для нас самый важный. Вот в чем вся суть. Конечно, мы попробуем занять второе место. Мы обязательно за это будем бороться, ведь второе место дает возможность пройти в предварительные раунды Лиги Европы. Итак, да, все важно. Я считаю, что мы все еще в игре за это место. Но, опять же, это будет нелегко, потому что мы в невыгодном положении. Но мы попробуем. Мы обязательно попробуем догнать», – рассказал Марино Пушич после ничьей с «Динамо».

Тренер верит в своих подопечных. В принципе, по-иному и быть не должно.

Статистика встреч

«Черноморец» и «Шахтер» провели между собой 56 матчей в чемпионатах Украины.

На счету «моряков» 7 побед, у «горняков» – 41, 8 игр завершились вничью. Общая разница мячей: 117-33 в пользу донецкой команды.

В матче первого круга нынешнего сезона, который был сыгран во Львове 2 ноября 2024 года, со счетом 2:1 победил «Шахтер». За «горняков» голами отметились Александр Зубков и Артем Бондаренко, в «Черноморце» автором гола стал Артем Габелок.

Прогноз на противостояние

«Шахтер» – безоговорочный фаворит предстоящего матча. Могло ли быть по-иному? Нет. Он идет третьим в таблице сезона, а «моряки» – 16-е. Между клубами пропасть. Одесситы дома способны на сопротивление, но лишь локальное. И его степень зависит во многом от настроя «горняков» на игру. Если оно будет лояльным, то намек на борьбу возможен, а если футболисты «Шахтера» зарядятся по полной программе, то их соперники могут нарваться на разгром.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько – Кисиль, Лацабидзе, Ракицкий, Бутко, Габелок, Сигеев, Попов, Янаков, Мустафаев, Хобленко.

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
3 мая 2025 -
13:00
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1.75) 1.89 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Хацкевич дал совет Бражко, объяснив, почему он не играет в основе Динамо
Ревера 1908 – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм
прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Александр Кучер Ярослав Ракицкий
Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность
Футбол | 02 мая 2025, 11:42 0
Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность
Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность

Террористы уничтожили квартиру наставника молодежной команды львовского «Руха»

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02 мая 2025, 03:05 17
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»

Известный в прошлом форвард шокирован игрой вингера Барселоны

Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Теннис | 02.05.2025, 00:30
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Футбол | 02.05.2025, 09:52
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 43
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем