В субботу, 3 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», начало – в 13:00.

«Черноморец»

Одесская команда продолжает борьбу за выживание в нынешней Украинской Премьер-лиге, но пока она в ней проигрывает. В первую очередь, конкурентам, которые не хотят оказаться после 30-го тура сезона среди двух главных неудачников кампании и напрямую отправиться в Первую лигу. Сейчас именно «Черноморец» идет последним, имея 18 очков. На одну позицию выше него находится «Ингулец», у которого 20 пунктов. До «Ворсклы» и «Левого Берега», которые занимают переходные 13-ю и 14-ю позиции, одесситам соответственно 6 и 5 очков.

В такой турнирной ситуации каждое очко для «Черноморца» сродни глотку живительного воздуха. В трех последних матчах команда Александра Кучера ничего не набрала, проиграв по очереди «Оболони» (0:1), «Вересу» (1:2) и «Руху» (1:2). До этой серии у одесситов была победа над ЛНЗ (1:0), датированная 5 апреля.

Предстоящая игра будет особенной для наставника «Черноморца» Кучера и защитника команды Ярослава Ракицкого. Они будут противостоять своего бывшему клубу - «Шахтера». Смогут экс-команду чем-то удивить? Скорее всего, нет. Особенно это относиться к Ракицкому, который после возобновления карьеры в Одессе провел только 5 матчей, сделал один ассист, но команда в этих поединках пропустила суммарно 9 голов.

Против «Шахтера» одесситам не поможет Скиба. Он дисквалифицирован, а значит, у Ракицкого в центре обороны будет другой партнер.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» в предыдущем туре упустил победу над «Динамо» (2:2) в номинально домашнем матче, в котором вел в счете 2:0 после первого тайма. Этот результат, по сути, окончательно перечеркнул все надежды «горняков» на чемпионство в нынешней УПЛ. Теперь у команды Марино Пушича остались лишь две цели: первая – взять Кубок Украины, где предстоит финал с тем же «Динамо», а вторая – настичь «Александрию» в таблице УПЛ и финишировать на второй позиции.

Сейчас «Шахтер» отстает от «горожан» на 6 пунктов, а вперед только 4 поединка. Потери очков на такой спринтерской дистанции запрещены, иначе в будущем сезоне дончане гарантированно останутся без Лиги чемпионов, к которой уже основательно привыкли.

Мотивировать футболистов «Шахтера» на предстоящий матч с «Черноморцем» должна и серия из двух игр без побед. Перед Классическим с «Динамо» дончане попали под каток «Колоса» и проиграли ему со счетом 2:4.

«Мы будем продолжать бороться до конца. Как я уже говорил, все закончится только тогда, когда действительно закончится. У нас должен быть такой настрой. Потому что впереди много игр, и особенно финал Кубка Украины, который, если честно, для нас самый важный. Вот в чем вся суть. Конечно, мы попробуем занять второе место. Мы обязательно за это будем бороться, ведь второе место дает возможность пройти в предварительные раунды Лиги Европы. Итак, да, все важно. Я считаю, что мы все еще в игре за это место. Но, опять же, это будет нелегко, потому что мы в невыгодном положении. Но мы попробуем. Мы обязательно попробуем догнать», – рассказал Марино Пушич после ничьей с «Динамо».

Тренер верит в своих подопечных. В принципе, по-иному и быть не должно.

Статистика встреч

«Черноморец» и «Шахтер» провели между собой 56 матчей в чемпионатах Украины.

На счету «моряков» 7 побед, у «горняков» – 41, 8 игр завершились вничью. Общая разница мячей: 117-33 в пользу донецкой команды.

В матче первого круга нынешнего сезона, который был сыгран во Львове 2 ноября 2024 года, со счетом 2:1 победил «Шахтер». За «горняков» голами отметились Александр Зубков и Артем Бондаренко, в «Черноморце» автором гола стал Артем Габелок.

Прогноз на противостояние

«Шахтер» – безоговорочный фаворит предстоящего матча. Могло ли быть по-иному? Нет. Он идет третьим в таблице сезона, а «моряки» – 16-е. Между клубами пропасть. Одесситы дома способны на сопротивление, но лишь локальное. И его степень зависит во многом от настроя «горняков» на игру. Если оно будет лояльным, то намек на борьбу возможен, а если футболисты «Шахтера» зарядятся по полной программе, то их соперники могут нарваться на разгром.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько – Кисиль, Лацабидзе, Ракицкий, Бутко, Габелок, Сигеев, Попов, Янаков, Мустафаев, Хобленко.

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

Прогноз Sport.ua Черноморец Шахтер Донецк Фора Шахтера (-1.75) 1.89 Сделать ставку

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