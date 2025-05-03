В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Команде Александра Кучера отступать уже попросту некуда, поэтому надо обыгрывать «Шахтер» – значит, надо обыгрывать «Шахтер». А иначе спастись от прямого вылета из УПЛ с последней строчки турнирной таблицы будет попросту невозможно. А если еще и конкуренты в этом туре будут набирать очки, то с календарем «моряков» можно сразу сигнализировать о неудаче. Впрочем, «горняки» все еще ведут погоню за «Александрией», поэтому также нуждаются в трех очках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Черноморец Шахтер Донецк Фора Шахтера (-1.75) 1.89 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.