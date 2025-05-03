Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Черноморец
03.05.2025 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 01:02 |
28
0

Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2025, 01:02 |
28
0
Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 3-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Команде Александра Кучера отступать уже попросту некуда, поэтому надо обыгрывать «Шахтер» – значит, надо обыгрывать «Шахтер». А иначе спастись от прямого вылета из УПЛ с последней строчки турнирной таблицы будет попросту невозможно. А если еще и конкуренты в этом туре будут набирать очки, то с календарем «моряков» можно сразу сигнализировать о неудаче. Впрочем, «горняки» все еще ведут погоню за «Александрией», поэтому также нуждаются в трех очках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
3 мая 2025 -
13:00
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1.75) 1.89 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд
Александр Кучер Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03 мая 2025, 02:14 0
Астон Вилла – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 мая в 14:30 по Киеву

Флик принял решение по трансферу Неймара
Футбол | 02 мая 2025, 14:25 2
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара

Немецкий коуч не хочет видеть бразильца в команде

«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
Футбол | 02.05.2025, 21:17
«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
«С красивыми девушками...». КДК УАФ наказал президента клуба УПЛ за сексизм
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 07:55
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 08:27
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
01.05.2025, 07:35 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем