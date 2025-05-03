Марино ПУШИЧ: «Сложно с этим справляться, хотите вы этого или нет»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу в матче 27-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0).

– Что сегодня для вас было самым тяжелым в игре, если вообще можно говорить об этом?

– Что ж, думаю, я могу быть доволен многими вещами: особенно тем, как мы действовали с мячом, контролировали его, и наша реакция на потерю мяча была замечательной. Мы демонстрировали высокий прессинг, хорошую интенсивность и контролировали игру с первых секунд, так что это было отлично с нашей стороны. Что бы я хотел усовершенствовать, так это то, что в первом тайме мы слишком много играли в середине поля, иногда с великолепными комбинациями, но если вы слишком много играете через центр, то вы должным образом не используете фланги, и из-за этого мы не создали больше серьезных моментов. Мы имели, возможно, две-три возможности, но, по моему мнению, их могло быть больше. Мы это изменили во втором тайме – добавили разнообразия в атаки, лучше используя наши фланги и позиции. Поэтому мы лучше атаковали, чтобы создавать более качественные возможности. В целом после нашей победы со счетом 3:0 я очень доволен тем, как моя команда играла сегодня, за исключением вещей, которые я упомянул. А относительно нашего отношения и энергии – это была великолепная игра. Но определенные моменты мы могли сделать лучше в первом тайме.

– Какие рычаги влияния вы применили в перерыве на своих подопечных, что они во втором тайме превратили счет с 0:0 в 3:0?

– Сказано было немного, если быть честным. Мы и в первом тайме имели хорошую энергию, мы играли очень хорошо, но слишком много использовали центральную зону поля, поэтому мы начали больше действовать за ее пределами. Нам надо было больше растянуть соперника, и поэтому мы выходили на лучшие позиции. На самом деле это все. Мне нравилась наша энергия, дисциплина, то, как мы пытались играть. Однако, повторюсь, было немного много действий через середину, нам нужно было больше флангов.

– Первый гол Невертона, когда он прошел четырех соперников, – он часто так делает на тренировках или это получилось случайно?

– Нет-нет, он это делает. Хотя это не значит, что ему такое всегда удается. На самом деле это был хороший гол, я был очень рад за него. Как я уже говорил, он молодой, талантливый футболист, но на его позиции также действуют замечательные игроки, поэтому следует иметь терпение. И потому, что он очень усердно работал во время тренировок и пытался усовершенствоваться, я дал ему сегодня шанс сыграть - он отплатил двумя голами и хорошим настроением. Поэтому я очень рад за Невертона, доволен его игрой и двумя голами. Это полезно и для его уверенности, это было приятно видеть.

– Когда вы получали приглашение возглавить «Шахтер», понимали, с чем вам придется свыкнуться в Украине? Были ли вы готовы к этому? И как вообще вам лично удается все это переносить – вы привыкли или какой-то отпечаток накладывается?

– Конечно, я знал, что идет война, но картина, которую вы имеете перед тем, как приехать куда-то, всегда полностью отличается от картины, когда ты уже там. И должен сказать, что это невозможно сравнить ни с чем. Это иногда уже никак не касается профессионального футбола: тревоги, перерывы, отсутствие болельщиков, переезды, которые нам приходится совершать, силы, которые нам необходимо тратить на переезды, и многие другие вещи. Это полностью отличается от того, что я представлял. В то же время я отношусь к этому как к вызову. Я всегда сохраняю позитив, несмотря на обстоятельства. Я всегда стараюсь получить лучшее от себя, от людей вокруг меня и моей команды, и это энергия, которую я всегда вкладываю. Это легко? Нет, совсем нет. Потому что, как вы знаете, мы, наверное, единственный клуб, один из клубов на таком уровне, у которого нет конкретной базы. Мы много путешествуем, сталкиваемся с немалыми изменениями - это сильно влияет, хотите вы этого или нет, и на игроков также, потому что у них тоже есть семьи, они не вместе с ними. Поэтому это также иногда очень трудно ментально для футболистов. Сложно с этим справляться, хотя, должен отметить, что я совсем не могу жаловаться на них, потому что они прилагают все усилия, ежедневно очень много работают во время тренировок. Да, очень бы помогло, если бы на стадионе было много людей, если бы у нас был свой стадион, где мы могли бы играть с поддержкой своих болельщиков, если бы мы не путешествовали так много и тому подобное. Однако, опять же, обстоятельства не определяют мой менталитет. Я хочу оставаться на самом высоком уровне, соревноваться на самом высоком уровне, развивать игроков и вкладывать много энергии и позитива в свой клуб и свою команду.

– Был трогательный момент во время замены Ракицкого, когда вы обняли его и что-то ему сказали. Хотелось бы знать, о чем был разговор с игроком соперников?

– Да, нечасто увидишь, чтобы тренер подходил к игроку соперника, но я работал с Ярославом, он фантастический, чрезвычайный парень, замечательный, талантливый футболист. Я сказал ему, что скучаю по его характеру. Это то, чего ты не можешь легко найти. Конечно, мы знаем, что он завершает свою карьеру больше не в той форме, что это не Ярослав в его лучшие времена, но все равно