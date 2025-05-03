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Премьер-лига
Черноморец
03.05.2025 13:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 16:37 |
1983
1

Черноморец – Шахтер – 0:3. Дубль Невертона за четыре минуты. Видео голов

Поединок 27-го тура УПЛ состоялся 3 мая в Одессе

03 мая 2025, 16:37 |
1983
1
Черноморец – Шахтер – 0:3. Дубль Невертона за четыре минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

3 мая состоялся матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Подопечные Марино Пушича разгромили соперника со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице (18 баллов). «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 57 очков.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 3 мая

Черноморец Шахтер 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Бондаренко, 55 мин

ГОЛ, 0:2! Невертон, 71 мин

ГОЛ, 0:3! Невертон, 75 мин

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Черноморец Одесса Черноморец - Шахтер видео голов и обзор Артем Бондаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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alex belogubko
зачем вышли позориться --не играли бы счёт был бы тот же--зачем убрал РАКА пусть бы стоял на поле а замены не помогли 19 проигрышей осталось ещё 3
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