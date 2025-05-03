Черноморец – Шахтер – 0:3. Дубль Невертона за четыре минуты. Видео голов

3 мая состоялся матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Подопечные Марино Пушича разгромили соперника со счетом 3:0.

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Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице (18 баллов). «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 57 очков.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 3 мая

Черноморец – Шахтер – 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Бондаренко, 55 мин

ГОЛ, 0:2! Невертон, 71 мин

ГОЛ, 0:3! Невертон, 75 мин