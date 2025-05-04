Трубин отразил пенальти! Бенфика одержала важнейшую победу в Португалии

3-го мая прошел матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Эшторил» сыграл против «Бенфики».

В стартовом составе «орлов» сегодня вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал одним из героев матча, отразив пенальти на 66-й минуте.

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«Бенфика» выиграла матч со счетом 2:1. Голы за лиссабонский клуб забивали Фредрик Аурсненс и Николас Отаменди.

Эта победа стала крайне важной для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет первой с 78 очками, «Спортинг» отстает на три балла, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 4 мая.

Эшторил – Бенфика – 1:2

Голы: Винисус, 78 – Аурсненс, 7, Отаменди, 35.

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