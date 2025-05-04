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Чемпионат Португалии
Эшторил
03.05.2025 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
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Португалия
04 мая 2025, 00:30 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
817
1

Трубин отразил пенальти! Бенфика одержала важнейшую победу в Португалии

«Орлы» обыграли «Эшторил»

04 мая 2025, 00:30 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
817
1
Трубин отразил пенальти! Бенфика одержала важнейшую победу в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эштори – Бенфика

3-го мая прошел матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Эшторил» сыграл против «Бенфики».

В стартовом составе «орлов» сегодня вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал одним из героев матча, отразив пенальти на 66-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Бенфика» выиграла матч со счетом 2:1. Голы за лиссабонский клуб забивали Фредрик Аурсненс и Николас Отаменди.

Эта победа стала крайне важной для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет первой с 78 очками, «Спортинг» отстает на три балла, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 4 мая.

Эшторил – Бенфика – 1:2

Голы: Винисус, 78 – Аурсненс, 7, Отаменди, 35.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин пенальти Эшторил
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Якби пропустили то важлива. А так перемогли з різницею лише один мяч. А це має значення якщо Спортінг виграє з перевагою в два-три. Тут основне змагання. Хоча наступного тижня матч якраз двох лідерів.
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