3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Эшторил» и «Бенфика». Гости победили соперника с минимальным счетом 2:1.

В первом тайме лиссабонский клуб отправил в ворота хозяев два мяча. Результативными ударами отметились полузащитник Аурснес и защитник Отаменди.

На 66-й минуте «Эшторил» получил шанс сократить отставание в счете, однако голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отразил пенальти. Несмотря на все усилия украинца, гости пропустили один гол на 77-й минуте.

Подопечные Бруну Лаже продолжают борьбу за чемпионство – клуб набрал 78 баллов и занимает второе место. Столько же очков имеет «Спортинг», но у него лучшая разница мячей.

Чемпионат Португалии, 32-й тур. 3 мая

Эшторил – Бенфика – 1:2

Голы: Винисиус, 77 – Аурснес, 6, Отаменди, 35

Нереализованный пенальти: Беграуи, 71 (Эшторил)

Видеообзор матча: