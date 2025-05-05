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Чемпионат Португалии
Эшторил
03.05.2025 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
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Португалия
05 мая 2025, 07:17 |
303
0

Эшторил – Бенфика – 1:2. Как Трубин отбил пенальти? Видео голов и обзор

Подопечные Бруну Лаже одержали важную победу в матче с «Эшторилом»

05 мая 2025, 07:17 |
303
0
Эшторил – Бенфика – 1:2. Как Трубин отбил пенальти? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Эшторил» и «Бенфика». Гости победили соперника с минимальным счетом 2:1.

В первом тайме лиссабонский клуб отправил в ворота хозяев два мяча. Результативными ударами отметились полузащитник Аурснес и защитник Отаменди.

На 66-й минуте «Эшторил» получил шанс сократить отставание в счете, однако голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отразил пенальти. Несмотря на все усилия украинца, гости пропустили один гол на 77-й минуте.

Подопечные Бруну Лаже продолжают борьбу за чемпионство – клуб набрал 78 баллов и занимает второе место. Столько же очков имеет «Спортинг», но у него лучшая разница мячей.

Чемпионат Португалии, 32-й тур. 3 мая

Эшторил Бенфика – 1:2

Голы: Винисиус, 77 – Аурснес, 6, Отаменди, 35

Нереализованный пенальти: Беграуи, 71 (Эшторил)

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус (Эшторил).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Эшторил Анатолий Трубин Бруну Лаже Николас Отаменди пенальти видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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