Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2. На собственных ошибках. Видео голов
Матч сыграли в рамках тренировочно-учебных сборов
25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проводит товарищеский матч против Польши.
Украинцы очень хорошо начали игру. И уже в начале провели несколько хороших атак.
А на 19-й минуте Богдан Вьюнник точно пробил по воротам соперника - 1:0.
На 35-й минуте украинцы могли удвоить счет, но после удара Вьюнника «кожаный» попал в штангу.
Второй тайм начался с несогласованных действий украинских защитников. Ошибкой воспользовался Влодарчик, который на 48-й минуте сравнял счет.
На 67-й хвилині Богдан В'юнник точным ударом оформив дубль у цій грі – 1:2.
Через 10 минут поляки снова сравнивают счет.
За минуту до конца основного времени снова ошибка в защите, которая привела к пропущенному третьему голу странами. Забил Шимкач на 89-й минуте.
Товарищеская игра. 25 марта
Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2
Голы: Влодарчик, 48, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – Вьюнник, 19, 67
Польша U-21: Треловски, Люберецки, Педа, Бейгер, Мосор – Калузински, Козубаль, Пенко, Ракоци, Шмит – Влодарчик
Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Салюк, Крупский – Бражко, Брагару, Рубчинский, Яцык, Великан – Вьюнник
Видео матча
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