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Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2025, 18:02 |
1089
0

Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2. На собственных ошибках. Видео голов

Матч сыграли в рамках тренировочно-учебных сборов

25 марта 2025, 18:02 |
1089
0
Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2. На собственных ошибках. Видео голов
УАФ

25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проводит товарищеский матч против Польши.

Украинцы очень хорошо начали игру. И уже в начале провели несколько хороших атак.

А на 19-й минуте Богдан Вьюнник точно пробил по воротам соперника - 1:0.

На 35-й минуте украинцы могли удвоить счет, но после удара Вьюнника «кожаный» попал в штангу.

Второй тайм начался с несогласованных действий украинских защитников. Ошибкой воспользовался Влодарчик, который на 48-й минуте сравнял счет.

На 67-й хвилині Богдан В'юнник точным ударом оформив дубль у цій грі – 1:2.

Через 10 минут поляки снова сравнивают счет.

За минуту до конца основного времени снова ошибка в защите, которая привела к пропущенному третьему голу странами. Забил Шимкач на 89-й минуте.

Товарищеская игра. 25 марта

Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Влодарчик, 48, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – Вьюнник, 19, 67

Польша U-21: Треловски, Люберецки, Педа, Бейгер, Мосор – Калузински, Козубаль, Пенко, Ракоци, Шмит – Влодарчик

Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Салюк, Крупский – Бражко, Брагару, Рубчинский, Яцык, Великан – Вьюнник

Видео матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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