Легендарный экс-футболист может возглавить клуб АПЛ. Он тренировал украинца

Итальянский экс-футболист римской «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Вулверхэмптон», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба считает Даниэле идеальным вариантом на пост коуча команды. Возможный отход Витора Перейры открыл бы двери для Де Росси. Итальянец готов возглавить клуб, ибо видит в этом интересный вызов. Коуч отдает предпочтение работе в АПЛ.

Последним клубом, в котором работал Де Росси была «Рома», в которой играет украинский страйкер Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что в «Роме» определились с будущим Довбика.