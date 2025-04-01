Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный экс-футболист может возглавить клуб АПЛ. Он тренировал украинца
Англия
01 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:16
952
0

Легендарный экс-футболист может возглавить клуб АПЛ. Он тренировал украинца

Даниэле Де Росси может стать тренером «Вулверхэмптона»

01 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:16
952
0
Легендарный экс-футболист может возглавить клуб АПЛ. Он тренировал украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский экс-футболист римской «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Вулверхэмптон», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба считает Даниэле идеальным вариантом на пост коуча команды. Возможный отход Витора Перейры открыл бы двери для Де Росси. Итальянец готов возглавить клуб, ибо видит в этом интересный вызов. Коуч отдает предпочтение работе в АПЛ.

Последним клубом, в котором работал Де Росси была «Рома», в которой играет украинский страйкер Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что в «Роме» определились с будущим Довбика.

По теме:
Хаби Алонсо перед Реалом может сенсационно возглавить другой испанский клуб
Реал нашел сенсационную замену для Анчелотти. Это чемпион мира
Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе
Даниэле Де Росси Вулверхэмптон назначение тренера Рома Рим Артем Довбик Витор Перейра
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»
Теннис | 01 апреля 2025, 17:10 12
Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»
Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»

Австралийка объяснила свое решение

Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Футбол | 01 апреля 2025, 07:48 29
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть

Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20

Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.04.2025, 20:19
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01.04.2025, 12:14
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Бокс | 01.04.2025, 00:11
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
31.03.2025, 02:53 1
Бокс
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 5
Бокс
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем