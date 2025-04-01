Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»
Австралийка объяснила свое решение
Теннисистка Дарья Касаткина (WTA 12) объяснила, почему сменила российское гражданство на австралийское.
Ранее спортсменка критиковала вторжение россии в Украину, а также говорила, что понимает, почему украинские теннисистки не хотят пожимать ей руку после матчей.
Кроме того, Касаткина открыто признала, что является лесбиянкой, что плохо восприняли в россии.
«Можно сказать, что сегодня мой первый день в качестве австралийки. Учитывая то, что происходит в моей уже бывшей стране, выбора у меня особенно не было».
«Вы знаете, что я лесбиянка, и если я хочу оставаться собой, то должна была сделать этот шаг. Это очень эмоциональный день для меня», – сказала Касаткина.
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