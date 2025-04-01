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  4. Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»
WTA
01 апреля 2025, 17:10 |
529
0

Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»

Австралийка объяснила свое решение

01 апреля 2025, 17:10 |
529
0
Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Теннисистка Дарья Касаткина (WTA 12) объяснила, почему сменила российское гражданство на австралийское.

Ранее спортсменка критиковала вторжение россии в Украину, а также говорила, что понимает, почему украинские теннисистки не хотят пожимать ей руку после матчей.

Кроме того, Касаткина открыто признала, что является лесбиянкой, что плохо восприняли в россии.

«Можно сказать, что сегодня мой первый день в качестве австралийки. Учитывая то, что происходит в моей уже бывшей стране, выбора у меня особенно не было».

«Вы знаете, что я лесбиянка, и если я хочу оставаться собой, то должна была сделать этот шаг. Это очень эмоциональный день для меня», – сказала Касаткина.

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Иван Зинченко Источник: Daily Mail
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