Дарья КАСАТКИНА о смене гражданства россии: «У меня не было выбора»

Теннисистка Дарья Касаткина (WTA 12) объяснила, почему сменила российское гражданство на австралийское.

Ранее спортсменка критиковала вторжение россии в Украину, а также говорила, что понимает, почему украинские теннисистки не хотят пожимать ей руку после матчей.

Кроме того, Касаткина открыто признала, что является лесбиянкой, что плохо восприняли в россии.

«Можно сказать, что сегодня мой первый день в качестве австралийки. Учитывая то, что происходит в моей уже бывшей стране, выбора у меня особенно не было».

«Вы знаете, что я лесбиянка, и если я хочу оставаться собой, то должна была сделать этот шаг. Это очень эмоциональный день для меня», – сказала Касаткина.