Хаби Алонсо перед Реалом может сенсационно возглавить другой испанский клуб

Испанский главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо еще не определился, где хочет работать в следующем сезоне. Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, у коуча даже есть возможность возглавить «Реал Сосьедад» – клуб из его родного Сан-Себастьяна, и существует вероятность, что он ею воспользуется перед тем как прийти на тренерский мостик мадридского «Реала», куда его сватают на протяжении последних лет.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал Сосьедад» под руководство Иманоля Альгуасиля занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул «Реалу» ультиматум, от выполнения которого зависит, возглавит ли он королевский клуб.