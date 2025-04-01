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  4. Хаби Алонсо перед Реалом может сенсационно возглавить другой испанский клуб
Испания
01 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:52
716
0

Хаби Алонсо перед Реалом может сенсационно возглавить другой испанский клуб

Тренера «Байера» хотят видеть в «Реал Сосьедаде»

01 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:52
716
0
Хаби Алонсо перед Реалом может сенсационно возглавить другой испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо еще не определился, где хочет работать в следующем сезоне. Об этом сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, у коуча даже есть возможность возглавить «Реал Сосьедад» – клуб из его родного Сан-Себастьяна, и существует вероятность, что он ею воспользуется перед тем как прийти на тренерский мостик мадридского «Реала», куда его сватают на протяжении последних лет.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал Сосьедад» под руководство Иманоля Альгуасиля занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул «Реалу» ультиматум, от выполнения которого зависит, возглавит ли он королевский клуб.

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Хаби Алонсо Реал Сосьедад Байер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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