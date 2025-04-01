Владислав ЛУПАШКО: «Болельщики Карпат сияют от счастья»

Наставник Карпаты Владислав Лупашко оценил победу 4:0 в матче чемпионата Украины против Черноморца и доволен тем, что команда приносит фанам радость.

«Очень жаль, что пятый не забили. Был шанс, когда не дали реализовать выход один на один. Но, конечно, все довольны такому результату. Главная радость в том, что болельщики просто сияют от счастья. Для этого мы и играем».

«Хет-трик и ассист Бруниньо? Я думаю, что команда создает ему пространство и шансы. Это командная работа. Мы видели, что он не очень хорошо провел тренировочный сбор и плохо выглядел в матче с Динамо. Но за эту паузу немного встряхнулся».

«Ему нужно становиться профессионалом. Он изменился с того момента, как пришел к нам, однако все еще на этапе формирования», – сказал Лупашко.